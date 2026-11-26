Representantes del sector primario de las regiones ultraperiféricas (RUP), entre ellos productores de Canarias, están convocados a manifestarse el próximo 17 de diciembre en Bruselas. El objetivo de la movilización es defender la continuidad del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) frente a los cambios que plantea la Unión Europea para el próximo marco financiero plurianual, que entrará en vigor a partir de 2028.

La propuesta europea contempla integrar las ayudas del POSEI dentro de un fondo nacional único, sustituyendo así el modelo actual de financiación específica para las regiones ultraperiféricas. Este posible cambio en la arquitectura presupuestaria comunitaria ha generado una respuesta coordinada entre las organizaciones agrarias del Archipiélago, que consideran imprescindible mantener el estatus diferenciado del programa para compensar las condiciones derivadas de la insularidad y la lejanía.

Riesgo para la viabilidad de las explotaciones

Samuel Pérez Marante, agricultor de la Cooperativa Punta Blanca-COPLACA, ha señalado en declaraciones a la agencia EFE que el sector primario "atraviesa una situación de máxima preocupación" ante la reforma proyectada en Bruselas. Según el productor, el planteamiento comunitario representa "la mayor amenaza que ha sufrido el campo canario en años".

Para coordinar la respuesta del sector, Pérez Marante ha remitido una carta a productores de todas las islas en la que detalla las consecuencias que, a su juicio, tendría la integración de las partidas en un fondo único estatal. En el escrito advierte de que "si cae el POSEI, caemos todos" y sostiene que la pérdida de esta protección específica "pondría en riesgo la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas del archipiélago" debido a los sobrecostes estructurales que afronta la producción en las islas.

Asimismo, el representante de COPLACA alerta de que la desaparición del respaldo financiero diferenciado "podría provocar recortes, retrasos en los pagos y el abandono de explotaciones" en el conjunto del territorio canario.

Reclamaciones al Estado y adelanto de fondos propios

Ante este escenario, los productores reclaman la implicación directa del Ejecutivo central en el proceso negociador. Pérez Marante ha exigido al Gobierno de España "una posición firme en las negociaciones europeas para garantizar un POSEI independiente y con financiación propia" dentro del presupuesto comunitario posterior a 2028.

La convocatoria del 17 de diciembre en la capital belga coincide con una campaña de recogida de firmas promovida por organizaciones agrarias de Canarias para trasladar a las instituciones europeas la demanda de continuidad del programa. De forma paralela, las principales organizaciones del sector primario y agroindustrial del Archipiélago han solicitado recientemente a los partidos políticos medidas urgentes para blindar estas ayudas en el próximo marco financiero.

En el ámbito autonómico, el Gobierno de Canarias ha anunciado que adelantará otros 11 millones de euros correspondientes al POSEI adicional mediante fondos propios. Con esta nueva aportación, el Ejecutivo regional eleva a 38 millones de euros la deuda que reclama al Estado por la financiación pendiente de estas ayudas destinadas al sector primario de las islas.