El PSOE ha pedido a las mujeres que voten "en defensa propia" el domingo 29 de noviembre. En Santa Cruz de Tenerife, las candidatas socialistas Marta Arocha y Alicia Álvarez aprovecharon el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para reclamar el voto y reprochar al PP y a Coalición Canaria sus acuerdos con Vox. A su juicio, quienes pactan con un partido que niega la violencia machista también se hacen responsables de ese discurso.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, hizo el mismo llamamiento antes de la manifestación del miércoles en Madrid. Pidió a las mujeres de todas las generaciones que votaran pensando en sus madres, sus hijas y sus amigas, y se dirigió también a los hombres que se identifican con el feminismo. El propio programa electoral socialista presenta el voto como "un acto de legítima defensa". Entre los derechos que el partido considera en juego el 29N cita los permisos por nacimiento y el acceso al aborto.

El miedo a PP y Vox como seña de identidad de la campaña socialista

Pedro Sánchez llega al 29N después de más de ocho años en la Moncloa y de una legislatura entera en la que su Gobierno ni siquiera presentó al Congreso un proyecto de Presupuestos. España sigue con las cuentas de 2023, prorrogadas en 2024, 2025 y 2026. Con ese balance, el miedo a lo que harían PP y Vox si llegaran al Gobierno se ha convertido en uno de los principales argumentos del PSOE para pedir otros cuatro años.

En Canarias, el mensaje se ha repetido de mitin en mitin. En Las Palmas de Gran Canaria, Sánchez acusó a sus rivales de querer devolver al país a "la España de blanco y negro". En La Palma, Ángel Víctor Torres apeló a los pensionistas y aseguró que "las otras opciones son una involución". A las mujeres, el PSOE les pide ahora que voten "en defensa propia". El propio partido lo expresa con más crudeza en su programa de igualdad: "Hay quien sueña con vernos otra vez en la cocina".

Arocha pregunta al PP "de qué lado está"

Arocha, candidata al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, cuestionó que los populares participen en las movilizaciones del 25 de noviembre y después alcancen acuerdos con Vox. La candidata recordó la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En aquella votación, celebrada en febrero de 2025 en el Congreso, tanto el PP como la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, respaldaron el texto. Los 33 votos en contra fueron de Vox.

Álvarez, candidata al Senado por Tenerife, advirtió de que un Gobierno de PP y Vox pondría en riesgo las políticas de los Ministerios de Igualdad e Inclusión. Entre las propuestas socialistas para la próxima legislatura destacó la de incorporar a la Constitución el derecho al aborto y la de aprobar una ley contra la trata.

Órdenes de alejamiento digital y protección para los hijos

En Tenerife, Arocha puso dos ejemplos de conductas que el PSOE quiere incorporar a la legislación sobre violencia de género. Uno es vigilar a la pareja a través de su teléfono para saber dónde está. Otro, difundir fotografías o vídeos íntimos sin su consentimiento. El programa también contempla que los jueces puedan dictar órdenes de alejamiento digital.

La candidata defendió además una ley específica contra la violencia vicaria, que el agresor ejerce sobre los hijos para hacer daño a su madre. El PSOE propone que los centros educativos cuenten con protocolos para detectar estos casos y sepan cómo actuar ante ellos.

En Lanzarote, las asistentes al acto que el PSOE celebró el martes en la Casa Cerdeña de San Bartolomé firmaron el manifiesto "Nuestros derechos no se tocan". Además de reclamar protección para las víctimas y sus hijos, las firmantes pidieron que las mujeres que necesiten dejar su casa para escapar de la violencia tengan una alternativa de vivienda.