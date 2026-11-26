El Tenerife Cook Music Fest ha agotado este jueves 5.000 entradas de preventa en menos de media hora para su sexta edición, que se celebrará los días 8, 9 y 10 de julio de 2027 en la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

La preventa comenzó a las 12:00 horas y volvió a registrar un lleno rápido pese a que la organización todavía no ha anunciado a ninguno de los artistas que formarán parte del cartel.

El festival mantendrá sus tres líneas musicales habituales, denominadas Urban, Latin y Tropic.

La venta general se anunciará próximamente

Las personas que no hayan conseguido entrada durante la preventa tendrán una nueva oportunidad cuando se abra la venta general, cuya fecha todavía no ha sido comunicada.

La organización ha indicado que los interesados pueden registrarse en la web del festival para recibir información sobre la próxima fase de venta.

También se mantiene la posibilidad de pagar las entradas a plazos.

Más de 115.000 asistentes en 2026

La edición de 2026 reunió, según los datos facilitados por la organización, a más de 115.000 asistentes durante tres jornadas, con dos días en los que se agotaron las entradas.

El festival cifra además en 35,4 millones de euros el impacto económico generado en Tenerife durante aquella edición.

El Tenerife Cook Music Fest cuenta con apoyo de distintas administraciones públicas, entre ellas el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Autoridad Portuaria.