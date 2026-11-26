A tres días de las elecciones generales, la campaña electoral ha encontrado un nuevo escenario en Santa Cruz de Tenerife: las pasarelas del barranco de Santos. Una pancarta contra el Partido Popular, visible desde el puente Galcerán, ha aparecido este jueves con un mensaje que cuestiona la representación política de la isla en Madrid.

"Escaños para Tenerife, no para León" y "El PP quiere quitarte tu representación" son las consignas escritas sobre una lona en la que no figura ninguna identificación de sus autores.

En democracia, la crítica política es tan legítima como necesaria. Sin embargo, cuando se formulan acusaciones de esta naturaleza, también resulta razonable exigir argumentos, explicaciones y transparencia sobre quién las sostiene.

La representación de Tenerife merece algo más que una pancarta

La defensa de los intereses de Canarias en Madrid constituye un debate de suficiente importancia como para abordarlo con datos, propuestas y compromisos concretos.

La distribución territorial de los escaños, el peso parlamentario de las islas y la capacidad de sus representantes para defender las singularidades del archipiélago merecen una discusión política rigurosa.

La pancarta, sin embargo, no aporta ninguna explicación que permita al ciudadano valorar el fundamento de sus afirmaciones. Tampoco identifica a la organización o colectivo que las suscribe.

¿Quién está detrás de la propaganda anónima?

Las imágenes a las que ha tenido acceso Libertad Digital Canarias muestran también la lona recogida en la propia pasarela del barranco de Santos.

Por el momento, se desconoce quién la colocó y si disponía de autorización municipal para utilizar este espacio público con fines electorales.

La libertad de expresión ampara la discrepancia política, pero la transparencia también forma parte de la calidad democrática. Defender unas ideas implica asumir públicamente su autoría y estar dispuesto a explicar los argumentos que las sustentan.

Tenerife tiene suficientes asuntos pendientes de resolver en Madrid como para que el debate sobre su representación parlamentaria merezca algo más que un eslogan colgado de un puente.