El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha finalizado una actuación de limpieza en los acantilados y laderas del barranco de Tenoya, en Costa Ayala, donde se acumulaban numerosos residuos y se había levantado una chabola.

Los trabajos se desarrollaron durante cinco jornadas de noviembre y obligaron a recurrir a técnicos especializados en trabajos verticales debido a la dificultad de acceso a la pared rocosa.

Durante la intervención se desmontó una estructura construida con hierro, palés de madera, planchas metálicas, contrachapado y lonas.

En su interior y en el entorno se retiraron neveras, lavadoras, microondas, motores, camas, armarios, mesas, sillas, puertas, bicicletas, jaulas, neumáticos, bloques y restos de madera, además de latas y restos de animales muertos.

Trabajos verticales para retirar los residuos

La complejidad del terreno requirió la participación de personal certificado para trabajos en altura de la empresa Macaronesia Rope Access.

Para acceder a la zona y retirar los materiales se utilizaron cuerdas, anclajes, líneas de vida y sistemas de izado que permitieron bajar de forma controlada los residuos desde la ladera.

El operativo contó además con personal del servicio municipal de limpieza de playas y un camión grúa encargado de cargar los materiales para su posterior traslado y tratamiento.

La actuación forma parte del nuevo contrato de limpieza del litoral adjudicado a la UTE FCC-Equal y responde, según el Ayuntamiento, a las quejas trasladadas por vecinos de Costa Ayala por la acumulación de desperdicios en la zona.

Segunda intervención de este tipo

La limpieza del barranco de Tenoya es la segunda actuación de estas características realizada recientemente por el área de Ciudad de Mar.

La primera tuvo lugar en octubre en el entorno de Los Nidillos, en el paseo a El Confital.

El Ayuntamiento pretende mantener este tipo de intervenciones en zonas costeras de difícil acceso cuando se detecten acumulaciones de residuos que no puedan retirarse mediante los servicios ordinarios de limpieza.