La patronal hotelera Ashotel ha reclamado una mayor implicación de la Unión Europea ante el agravamiento de la crisis migratoria en Canarias. La asociación, que representa al sector hotelero y extrahotelero de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, considera que el archipiélago no puede seguir afrontando en solitario una emergencia que afecta directamente a la frontera sur de Europa.

Los últimos máximos de llegadas, especialmente el registrado en una sola jornada en El Hierro, han vuelto a poner sobre la mesa la presión migratoria que soporta la isla. Ante esta situación, Ashotel reclama a las administraciones autonómicas y nacionales que actúen de forma conjunta para exigir a Bruselas una respuesta efectiva.

Desde la patronal consideran que Europa lleva demasiado tiempo sin asumir la responsabilidad que le corresponde. Recuerdan que los migrantes que llegan a las costas canarias no alcanzan únicamente territorio español, sino también suelo comunitario, por lo que defienden una estrategia europea coordinada para afrontar el fenómeno.

El Hierro, una isla de tránsito

Ashotel también insiste en la necesidad de actuar en los países de origen y tránsito mediante acuerdos de cooperación internacional que permitan frenar las salidas irregulares y evitar la pérdida de vidas en el mar.

La asociación ha advertido, además, de las consecuencias que pueden tener los discursos alarmistas y la difusión de informaciones sin rigor sobre la situación migratoria. Màyuri Castañeda, vocal de Ashotel en El Hierro, ha recordado que el tejido empresarial y social de la isla tardó tres años en recuperarse de la preocupación generada durante la crisis volcánica de 2011, pese a que aquella erupción submarina apenas ocasionó daños en las infraestructuras.

La patronal recuerda que El Hierro es, fundamentalmente, un punto de llegada y tránsito. Los migrantes suelen permanecer entre 24 y 48 horas en la isla antes de ser trasladados a otros puntos del archipiélago o a la Península.

Por ello, Ashotel rechaza que la crisis se convierta en un instrumento de confrontación política y reclama soluciones duraderas, más allá de las actuaciones puntuales que se ponen en marcha cuando se producen nuevos picos de llegadas.

La asociación concluye que la condición ultraperiférica de Canarias no puede convertirse en una excusa para que las instituciones europeas releguen el problema. La patronal insiste en que la respuesta debe ser compartida y que Bruselas debe asumir el papel que le corresponde ante una emergencia que afecta a las fronteras de toda la Unión Europea.