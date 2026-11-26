Los taxistas de Tenerife y Gran Canaria volvieron a las calles el 25 de noviembre para reclamar que las tarifas se actualicen cada año según el IPC y para exigir más control sobre las VTC y el transporte ilegal de pasajeros. Las caravanas, convocadas por Taxi Sí Canarias, recorrieron ambas islas y concluyeron en sus capitales. La asociación mantiene otras dos jornadas de movilización, previstas para el 2 de diciembre y el 21 de enero.

La protesta se produjo en medio de una discrepancia dentro del propio sector. Fedetax, la Federación Regional de Taxis de Canarias, anunció el día anterior que no secundaría la convocatoria. Defendió que las conversaciones con el Gobierno regional han permitido avances para actualizar las tarifas pendientes y establecer un sistema más ágil de revisión en el futuro.

Tarifas pendientes y una revisión anual

Taxi Sí Canarias reclama vincular las tarifas a la evolución del IPC y a las circunstancias económicas, para evitar que los precios queden desfasados durante años. También pide más inspecciones contra el transporte ilegal en puertos y aeropuertos, que, según denuncia la asociación, resta servicios al taxi.

Fedetax sostiene que el diálogo con el Ejecutivo autonómico ya ha producido avances y que conviene mantenerlo abierto. Su decisión de no participar en las caravanas refleja una diferencia de estrategia: Taxi Sí opta por mantener la presión en la calle, mientras la federación apuesta por esperar a que se concreten los acuerdos anunciados. La federación afirma que las negociaciones están avanzadas y que incluyen tanto la actualización pendiente como un mecanismo para revisarlas con mayor agilidad.

La disputa por las VTC vuelve al centro

El otro frente de la protesta es la actividad de los vehículos de transporte con conductor. Taxi Sí Canarias reclama más control y expresa su preocupación por el crecimiento de estas autorizaciones en las islas. En Gran Canaria, el Tribunal Supremo declaró inaplicable el límite autonómico de una VTC por cada 30 taxis en el caso analizado y abrió la puerta a que se tramiten 200 solicitudes pendientes.

La sentencia no concedió automáticamente esas autorizaciones: el Cabildo debe volver a tramitar las solicitudes. Para los taxistas, el debate pasa ahora por cómo se aplican las reglas a las VTC y qué medios de inspección tienen las administraciones para vigilar el transporte de pasajeros. Fedetax afirma que también trabaja en defensa del sector en esta materia, aunque no respalda estas movilizaciones.