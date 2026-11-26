El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha reconocido este jueves que el fuerte repunte de llegadas migratorias registrado en El Hierro ha sido "anómalo" para esta época del año y "muy superior" al de ejercicios anteriores.

Pestana ha señalado que esta situación llega después de aproximadamente un año y medio de descenso en las llegadas al archipiélago y ha confiado en que el actual pico pueda reducirse durante los próximos días.

La crisis ha llevado al Gobierno de Canarias a activar el nivel 2 del Plateca y solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que desplazará a El Hierro entre 30 y 40 efectivos, principalmente personal médico y de enfermería.

La UME reforzará la atención sanitaria

Pestana ha explicado que el despliegue de la UME responde a una petición del Ejecutivo canario para reforzar la atención sanitaria.

La previsión es instalar una unidad médica cerca del CATE y del Polideportivo de San Andrés, donde se concentra buena parte de las personas migrantes antes de abandonar la isla.

El objetivo será reducir los desplazamientos de profesionales desde el Hospital Nuestra Señora de los Reyes y aliviar la presión sobre sus equipos médicos y de enfermería.

Además de la UME, Pestana ha indicado que también hay efectivos del Ejército de Tierra desplegados en El Hierro.

El delegado ha reconocido que los últimos días han requerido una elevada movilización de recursos públicos y privados para atender las llegadas.

Pide segundas tripulaciones para Salvamento

Pestana ha señalado también que ha solicitado reforzar las plantillas de Salvamento Marítimo con una segunda tripulación para cada embarcación desplegada en la isla.

El delegado considera necesario mantener suficientes medios mientras continúe el actual volumen de llegadas y hasta que disminuya la presión sobre El Hierro.

En paralelo, ha confiado en que aumente el control de las salidas desde África y ha señalado especialmente el compromiso adquirido por Senegal para reforzar la vigilancia de sus costas.

Reclama más presencia de Frontex en África

Pestana ha defendido asimismo un mayor despliegue de Frontex en países de origen y tránsito, entre ellos Mauritania, Senegal, Gambia y Guinea.

El delegado sostiene que la prioridad debe ser detectar las embarcaciones antes de que completen la ruta hacia Canarias y evitar nuevas travesías por el Atlántico.

También ha señalado que España mantiene desplegados efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en países africanos dentro de las actuaciones de cooperación y control migratorio.

El repunte de las últimas jornadas ha llevado al Ejecutivo canario a declarar una emergencia sanitaria, social y de seguridad en El Hierro, mientras el Gobierno central asegura que continúa reforzando los dispositivos y las derivaciones fuera de la isla.