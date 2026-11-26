Planeta Gran Canaria celebrará su 26ª edición del 26 al 29 de diciembre en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, en Siete Palmas, una nueva ubicación motivada por las obras de reforma que se están realizando en el recinto ferial de Infecar.

El evento mantendrá una programación dirigida principalmente a niños y familias, con talleres, hinchables, actuaciones, actividades deportivas y diferentes espacios de ocio.

Entre las propuestas previstas figuran fútbol 3x3, fútbol calle y baloncesto adaptado, además de una pista americana, jumpings y dos circuitos de tráfico diferenciados por edades: uno para menores de entre tres y seis años y otro para niños de siete a doce.

Talleres y actividades infantiles

La programación incluirá también una carpa destinada a talleres de pintacaras, Hama, slime y lettering, además de juegos de mesa y la zona Pequelandia para los más pequeños.

El recinto contará igualmente con espectáculos de dinamización, un pasacalles y una zona de restauración con food trucks.

Entradas a 1,50 euros

Planeta Gran Canaria permanecerá abierto durante los cuatro días en horario de 10:00 a 23:00 horas.

La entrada costará 1,50 euros por persona y día, aunque podrán acceder gratuitamente los pensionistas y jubilados, desempleados acreditados, menores de tres años y personas con discapacidad.

Las entradas pueden adquirirse previamente a través de la web de Planeta Gran Canaria o directamente en las taquillas durante los días de celebración.

El evento está promovido por el Cabildo de Gran Canaria y organizado por Infecar, Feria de Gran Canaria.