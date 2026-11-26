El Partido Popular de Tenerife y su organización juvenil, Nuevas Generaciones (NNGG), han convocado una fiesta de fin de campaña electoral para este viernes 27 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife bajo un reclamo directo: "Entrada y cañas gratis". La cita, fijada a las 21:00 horas en la Terraza Ático del Hotel NH, restringe el acceso a asistentes de entre 18 y 40 años previa inscripción obligatoria mediante un formulario digital. El mensaje elegido en redes sociales para movilizar al electorado, respaldado con un "me gusta" por el vicepresidente del Cabildo tinerfeño, Lope Afonso, da por sentada la derrota socialista antes siquiera de que se abran los colegios electorales: "Sánchez se va y lo vamos a celebrar".

El coste de las "cañas gratis" y la factura del contribuyente

En economía no existen las consumiciones gratuitas; toda barra libre tiene un pagador final. En el sistema de partidos español, donde el grueso de la financiación ordinaria y electoral procede de subvenciones públicas sufragadas mediante impuestos, destinar recursos de campaña a costear cerveza y el alquiler de una terraza hotelera en la capital tinerfeña plantea un problema evidente de eficiencia y coste de oportunidad.

Cada euro asignado al ocio subvencionado en un cierre de campaña es un euro extraído previamente de la renta disponible de familias y empresas canarias. La contradicción resulta aún más llamativa cuando la convocatoria se dirige precisamente a una franja de edad, entre los 18 y los 40 años, que sufre en el Archipiélago las consecuencias directas de la precariedad laboral, la pérdida de poder adquisitivo y la dificultad de acceso a la vivienda. Sustituir la presentación de reformas estructurales, rebajas fiscales o medidas de dinamización económica por el incentivo inmediato de la cerveza sin coste reproduce las mismas dinámicas clientelares que la formación suele reprochar a sus adversarios políticos.

Vender la piel del oso antes de contar las papeletas

Más allá del desembolso económico, la estrategia comunicativa del PP tinerfeño incurre en un error clásico de cálculo político: celebrar la victoria por anticipado. El texto difundido por NNGG Tenerife —"Sánchez se va y lo vamos a celebrar"— y el tono desenfadado de la publicación —"Tú sabrás si te lo pierdes"— proyectan una sensación de triunfo consumado que históricamente penaliza la movilización en las urnas.

La historia electoral reciente en España demuestra que dar por amortizado al adversario antes del escrutinio genera exceso de confianza entre los votantes propios y reactiva a los indecisos del bloque contrario. En lugar de tensionar la recta final de la campaña con argumentos sobre el modelo económico, la seguridad jurídica o la gestión de los servicios públicos en Canarias, el aparato insular opta por una convocatoria lúdica envuelta en el eslogan "El cambio necesario" y una estética de redes sociales que imita los mensajes efímeros de WhatsApp.

Con la inscripción obligatoria ya abierta para controlar el aforo de la Terraza Ático NH este viernes a las 21:00 horas, el PP de Tenerife fía el cierre de su campaña al atractivo de la fiesta. Queda por comprobar si los jóvenes tinerfeños premiarán en las urnas el reclamo de las cañas gratis o si exigirán a quienes aspiran a gobernar un mayor rigor en el uso de los fondos y en la gestión de las expectativas electorales.