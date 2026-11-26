El ministro de Política Territorial y secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha defendido este jueves la respuesta del Gobierno central al fuerte repunte migratorio registrado en El Hierro y ha puesto como ejemplo el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) solicitado por el Ejecutivo autonómico.

Durante un acto de campaña en el Mercado de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, Torres ha asegurado que su partido responde al fenómeno migratorio "con trabajo, con labor, con sudor, con esfuerzo" y mediante una respuesta humanitaria.

El ministro ha destacado la labor de la población herreña y de los profesionales que participan en la atención a las personas que llegan por vía marítima.

La UME reforzará la atención sanitaria

Torres ha señalado que el Gobierno de Canarias solicitó la incorporación de personal médico y de enfermería de la UME para reforzar los recursos sanitarios de El Hierro ante la presión registrada durante las últimas jornadas.

El despliegue tiene como objetivo apoyar las tareas de triaje y asistencia sanitaria y aliviar la carga de los servicios insulares.

El ministro ha defendido también el sistema de derivaciones hacia otros territorios y ha sostenido que, sin las infraestructuras y mecanismos desarrollados en los últimos años, El Hierro tendría que asumir actualmente un número muy superior de personas.

Según Torres, unas 21.000 personas migrantes han llegado a la isla en lo que va de año, una cifra que utilizó para defender la capacidad actual de trasladarlas hacia otros recursos fuera de El Hierro.

Críticas a PP y Vox

En plena campaña electoral para el 29-N, Torres ha acusado a PP y Vox de rechazar el principio de solidaridad territorial en materia migratoria.

El dirigente socialista sostiene que las políticas defendidas por estas formaciones provocarían que las personas llegadas irregularmente permanecieran en los territorios de frontera como Canarias.

También las ha acusado de "cinismo" por expresar preocupación por las muertes en la ruta migratoria mientras utilizan términos como "invasores" para referirse a quienes llegan a las costas españolas.

Torres ha asegurado que el PSOE mantendrá una política basada en recursos, atención humanitaria y cooperación entre administraciones, y ha defendido la coordinación existente actualmente entre el Gobierno de España y el Ejecutivo canario.

La intervención se produce en plena emergencia migratoria en El Hierro, donde la llegada de más de 2.000 personas en una sola jornada esta semana llevó al Gobierno de Canarias a activar el nivel 2 del Plateca y solicitar apoyo adicional del Estado.