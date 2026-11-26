Un estudio elaborado por las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna refleja niveles elevados de satisfacción laboral entre los trabajadores hoteleros analizados en Canarias, aunque detecta importantes diferencias según el departamento, la categoría del establecimiento, el género, la edad y la nacionalidad.

El informe sobre Gestión de personas y bienestar laboral en el sector turístico se elaboró entre diciembre de 2025 y julio de 2026 a partir de cuestionarios realizados a 1.240 empleados de 34 hoteles de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.

Los resultados muestran una valoración positiva del bienestar general y del apoyo entre compañeros, así como una baja intención de abandonar las empresas. Sin embargo, también identifican áreas con mayor estrés, agotamiento y problemas organizativos.

Pisos concentra la mayor carga de trabajo

El personal del departamento de pisos presenta la mayor carga laboral frente a áreas como recepción y registra los niveles más elevados de trato inapropiado y percepción de liderazgo abusivo.

Junto a los puestos de dirección, este colectivo se sitúa además entre los que presentan mayor estrés y agotamiento laboral.

En cocina, los trabajadores señalan en mayor medida falta de recursos y medios materiales, además de mayores tensiones internas. Administración y recepción, por el contrario, registran un clima laboral más favorable.

Por categoría, los hoteles de cuatro estrellas presentan los peores indicadores del estudio, con más estrés, desgaste, conflicto de rol y percepción de liderazgo abusivo que los establecimientos de tres y cinco estrellas. También muestran una peor conciliación y una mayor intención de abandonar el empleo.

Más estrés entre las mujeres

El análisis detecta igualmente diferencias por género. Aunque hombres y mujeres manifiestan una satisfacción laboral elevada, las trabajadoras presentan más estrés y agotamiento, asociados a una mayor percepción de carga de trabajo, ritmo laboral y conflictividad organizativa.

Los empleados mayores de 50 años reflejan más compromiso y calidad de vida, pero también soportan mayores responsabilidades y desgaste. La intención de dejar el puesto es más elevada entre los trabajadores de 31 a 40 años.

En cuanto al origen, los empleados extranjeros muestran mayores niveles de resiliencia, optimismo y conciliación, mientras que los trabajadores españoles manifiestan más estrés, carga laboral y falta de medios.

Vivienda y movilidad dificultan cubrir puestos

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ha señalado que el estudio identifica la vivienda y la movilidad como dos de los principales obstáculos para atraer y retener trabajadores en el sector.

La catedrática de Organización de Empresas de la ULPGC, Petra de Saá, ha reconocido que los resultados generales fueron más positivos de lo esperado inicialmente por los investigadores.

El estudio también señala los incentivos como uno de los apartados peor valorados dentro de la gestión de recursos humanos, pese a la elevada satisfacción general observada en la muestra.