Unidad del Pueblo Canario (UPC) defiende mantener un Ministerio de Igualdad propio para coordinar las políticas del Gobierno en esta materia. La coalición trasladó esta posición durante un acto celebrado el miércoles en Canarias con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cuatro días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Iratxe Serrano, número dos de UPC al Congreso por Las Palmas, afirmó que la existencia de un ministerio específico es "fundamental" para sostener las políticas de igualdad y la protección frente a la violencia machista. La candidata pidió que Igualdad "no esté camuflado en otras áreas de Gobierno", en alusión a la propuesta del Partido Popular de integrar sus competencias en otro departamento.

Un ministerio con competencias propias

La formación sostiene que un departamento independiente permite mantener estas políticas como una prioridad y coordinar la actuación estatal. Su planteamiento incluye que el ministerio conserve competencias y presupuesto propios, y que los organismos especializados en igualdad mantengan su autonomía.

Serrano defendió también que el feminismo significa "igualdad" y reclamó "justicia" y "equidad" entre hombres y mujeres. Luis Campos, cabeza de lista de UPC al Congreso por Las Palmas, llamó a participar en las movilizaciones del 25-N y advirtió de que, a su juicio, los avances en igualdad y en la lucha contra la violencia machista están en riesgo si la derecha llega al Gobierno.

Ayudas y atención a las víctimas

Entre las medidas que UPC quiere llevar al Congreso y al Senado figuran una financiación estatal estable para los servicios especializados y alternativas de alojamiento inmediato para las mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos. La coalición también propone ayudas económicas para que puedan recuperar su autonomía, además de atención jurídica y psicológica.

Su programa plantea ampliar la protección frente a las violencias sexuales, digitales, vicarias y laborales, y reforzar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con financiación suficiente y mecanismos para evaluar el cumplimiento de sus medidas. La formación pide, además, mejorar la coordinación entre las administraciones, las fuerzas de seguridad, los juzgados, los centros sanitarios y los servicios sociales.