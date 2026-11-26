La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha acusado este jueves a los grandes partidos estatales de utilizar electoralmente la crisis migratoria que atraviesa Canarias y, especialmente, la situación de El Hierro.

Durante una visita al Mercado de Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife, Valido ha rechazado que las llegadas migratorias se conviertan en un elemento de confrontación entre los líderes nacionales durante la recta final de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Lo que está pasando en El Hierro no puede ser utilizado por ninguno de los líderes de los partidos peninsulares para ganar unos votos", ha afirmado la candidata nacionalista.

Valido sostiene que Canarias lleva más de dos décadas afrontando las consecuencias de la ruta migratoria atlántica y ha acusado a las formaciones estatales de recurrir a "mentiras" y "chascarrillos" en torno a esta cuestión.

Reclama una voz propia de Canarias en Madrid

La candidata ha vinculado esta crítica con la representación que obtengan las islas en las Cortes tras las elecciones del domingo.

Valido ha defendido que Canarias necesita representantes que trasladen directamente sus problemas al Congreso y ha asegurado que su formación pretende mantener una agenda específicamente canaria durante la próxima legislatura.

CC-1ºCAN ha centrado buena parte de su campaña en asuntos como migración, vivienda, financiación autonómica, transporte y defensa del REF, incluidos en el denominado "Contrato con Canarias" presentado esta misma semana.

El coste de la cesta de la compra

Durante su visita al mercado, Valido también ha situado entre sus prioridades el encarecimiento de la cesta de la compra y los costes adicionales derivados de la insularidad y la doble insularidad.

La candidata reclama actualizar los costes tipo utilizados para calcular las ayudas al transporte de mercancías y que el Estado financie el 100% del traslado de los productos hasta su destino final, incluidas las islas no capitalinas.

CC-1ºCAN sostiene que esta medida permitiría reducir parte de los sobrecostes que soportan consumidores y empresas en Canarias y forma parte del paquete de compromisos que la formación plantea defender en Madrid durante la próxima legislatura.