La Seguridad Social ha inyectado en noviembre 28.814,9 millones de euros para abonar la nómina ordinaria, 14.573,9 millones, y la paga extraordinaria de invierno, 14.241 millones, a 9,6 millones de perceptores. El desembolso eleva la pensión media estatal hasta los 1.379,1 euros mensuales (+4,7% interanual), con una extra media de 1.349,6 euros y una jubilación que alcanza los 1.580,6 euros (+4,6%). En Canarias, sin embargo, la factura récord convive con una brecha persistente: los 385.529 pensionistas del Archipiélago registraron en octubre una media de 1.256,3 euros, casi 120 euros por debajo del promedio nacional.

La divergencia no responde al azar, sino a la anatomía económica de las Islas. Mientras el censo de pensionistas crece en Canarias un 2,7% interanual —casi el doble que el 1,4% del conjunto de España—, las prestaciones reflejan décadas de salarios más bajos, menor productividad y mayor temporalidad. Los 219.493 jubilados canarios perciben 1.460,42 euros frente a los 1.580,6 estatales; las 84.082 pensiones de viudedad se quedan en 919,88 euros (978,3 en España), y la incapacidad permanente concentra 63.086 prestaciones (1.202,02 euros), más del 16% del total isleño.

Autónomos castigados y efecto sustitución sobre las pymes isleñas

El desglose por regímenes del Ministerio de Inclusión retrata el desequilibrio dentro del propio sistema contributivo. Frente a los 1.738,9 euros de jubilación media del Régimen General y los 3.016,1 euros del Carbón, los autónomos apenas perciben 1.064,8 euros mensuales. Esta diferencia de 674,1 euros frente a los asalariados golpea de lleno al tejido productivo canario, vertebrado por trabajadores por cuenta propia y microempresas en comercio, restauración y servicios que soportan cuotas crecientes a cambio de prestaciones exiguas al retirarse.

A esta asimetría se añade el efecto sustitución, que ensancha el gasto de forma automática. Según los datos de octubre, las nuevas altas de jubilación entran con 1.680,5 euros de media,1.793,5 euros en el Régimen General, cien euros por encima de la media actual. Cada generación que se jubila exige más financiación que la saliente, aumentando la presión en cotizaciones sobre empresas canarias con márgenes estrechos, al margen de que los expedientes se resuelvan en 8,9 días para jubilación y 10,2 en viudedad frente al tope legal de 90.

Retiro más tardío, Clases Pasivas y el parche autonómico

Con la jubilación absorbiendo el 73,6% de la nómina ordinaria (10.728,1 millones), el Gobierno fía la contención del déficit a retrasar el retiro. Hasta octubre se contabilizaron 317.439 nuevas altas, elevando la edad media de acceso a 65,4 años, un año más que en 2019, y a 65,9 entre las mujeres. Las jubilaciones demoradas suben al 11,4% (4,8% en 2019) y las anticipadas bajan al 31,2%. En sectores de desgaste físico claves en las Islas, como hostelería o construcción, prolongar la carrera amortigua la curva del gasto, pero no resuelve las bajas bases de cotización.

Noviembre coincide en Canarias con el segundo abono de 200 euros del complemento autonómico anual de 400 euros para pensiones no contributivas, una ayuda que el Gobierno regional ha debido acotar caso por caso para no vulnerar los límites estatales de ingresos. Al gasto contributivo se añaden las Clases Pasivas, militares y funcionarios estatales o transferidos a autonomías como Canarias, cuya nómina de octubre escaló un 5,6% hasta los 1.809 millones. Con más de 16.380 millones mensuales en nóminas ordinarias combinadas, Canarias padece una doble penalización: cobra menos al jubilarse, pero financia la misma factura creciente en cotizaciones.