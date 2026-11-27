Canarias notificó durante 2025 un total de 202 nuevas infecciones por VIH, lo que supone un descenso del 16,5% respecto al año anterior, según los datos difundidos por el Servicio Canario de la Salud (SCS).

La tasa se situó en 8,94 casos por cada 100.000 habitantes y el 82,2% de los nuevos diagnósticos correspondió a hombres. El mayor número de casos se concentró entre las personas de 25 a 45 años.

Por vía de transmisión, el 57,9% de los nuevos casos correspondió a hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, mientras que el 38,6% estuvo relacionado con relaciones sexuales desprotegidas entre hombres y mujeres.

Las personas que se inyectan drogas representaron el 1% de los nuevos diagnósticos.

Más de cuatro de cada diez, diagnosticados tarde

Uno de los datos destacados del balance es que el 42,1% de las nuevas infecciones presentó un diagnóstico tardío.

Por procedencia, el 55,4% de las personas diagnosticadas eran españolas.

Durante todo 2025 no se notificó ningún caso de transmisión maternoinfantil del VIH en Canarias.

Los hospitales públicos de las islas trataron durante ese mismo año a 8.511 pacientes seropositivos, con una inversión en medicamentos antirretrovirales de 41.785.860,80 euros.

Campaña contra el estigma

Los datos se han difundido coincidiendo con la campaña del Servicio Canario de la Salud con motivo del Día Mundial del sida, que se conmemora el próximo 1 de diciembre.

La iniciativa se desarrollará entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre y estará centrada en combatir los prejuicios y la discriminación que todavía afectan a las personas que viven con VIH.

La campaña abordará ámbitos cotidianos como el trabajo, las relaciones afectivas e íntimas, el deporte, la alimentación y la convivencia, y pretende desmontar falsas creencias sobre las vías de transmisión.

También difundirá el principio Indetectable = Intransmisible (I=I), que establece que una persona con VIH que mantiene una carga viral indetectable gracias al tratamiento no transmite el virus por vía sexual.

La iniciativa incluirá además un cuestionario para que los ciudadanos puedan evaluar sus conocimientos e identificar posibles prejuicios relacionados con el VIH.