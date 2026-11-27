El Hierro prevé trasladar este viernes a 765 inmigrantes a centros de acogida de Tenerife y Gran Canaria. La medida busca aliviar la saturación de los centros de la isla, de donde el miércoles ya salieron más de 1.200 personas en dos barcos. El jueves por la mañana embarcaron otras 600 rumbo al puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife.

Para parte de quienes desembarcan en Tenerife y Gran Canaria, el viaje continúa después en avión. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cifró este jueves en unas 10.000 las personas trasladadas desde el conjunto de Canarias a la Península en las últimas semanas.

De La Restinga a la Península

Cuando un cayuco llega al muelle de La Restinga, los equipos sanitarios valoran a sus ocupantes y los voluntarios de Cruz Roja les dan agua, comida y ropa seca. A quienes necesitan atención urgente los llevan al hospital de Valverde. Los demás pasan en guagua al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés o al polideportivo de la localidad. Las familias también disponen de alojamiento en el antiguo monasterio de La Frontera. Los menores que llegan solos pasan al sistema de protección del Gobierno de Canarias.

Para salir de El Hierro, los adultos y las familias embarcan en el puerto de La Estaca rumbo a Tenerife o Gran Canaria. En ambas islas hay centros donde pueden alojarse temporalmente. En Tenerife están Las Raíces y Las Canteras, en La Laguna. Este último reabrió el 17 de noviembre para recibir a parte de los llegados a El Hierro. En Gran Canaria, uno de esos centros es Canarias 50, en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria.

Para quienes continúan a la Península, el siguiente tramo se hace en avión. El Ministerio de Inclusión organiza los traslados en función de las plazas disponibles en la red de acogida. Durante este repunte se han utilizado también aviones del Ejército del Aire para llevar a Madrid a personas llegadas en cayuco a El Hierro.

Pestana pide atención médica en San Andrés

El Gobierno de Canarias activó el miércoles a las tres de la tarde el nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil. La medida permite movilizar medios sanitarios y coordinar con el Cabildo y los ayuntamientos la apertura de más espacios de acogida temporal si hacen falta.

A petición del Ejecutivo canario, Defensa inició el jueves el despliegue de 120 militares de la Unidad Militar de Emergencias. El contingente incluye tres médicos, ocho enfermeros y quince técnicos sanitarios, y dispone de dos ambulancias. Su cometido es valorar qué pacientes necesitan atención más urgente y estabilizar a quienes presentan problemas agudos.

Pestana ha pedido que la unidad médica se instale cerca del polideportivo y del centro de extranjeros de San Andrés. El delegado explicó que atender allí a quienes esperan el traslado ahorraría desplazamientos a los médicos y enfermeros del hospital insular.