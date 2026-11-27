El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo autonómico todavía no ha recibido los cinco millones de euros comprometidos por el Estado para afrontar las consecuencias del repunte migratorio en El Hierro.

La partida anunciada contempla tres millones para reforzar la atención sanitaria y otros dos millones para gastos sociales y económicos, aunque Clavijo afirma que Canarias está adelantando actualmente esos recursos.

"No ha llegado ni un euro", ha señalado en una entrevista en la cadena SER Canarias, pese a que, según ha explicado, el ministro de Hacienda, Arcadi España, sostiene que los fondos ya han sido liberados.

Choque con Rego por el hospital de campaña

Clavijo ha mostrado además su malestar por las críticas realizadas por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante su visita a El Hierro sobre el funcionamiento del hospital de campaña instalado junto al CATE de San Andrés.

El presidente ha reconocido que este jueves el dispositivo no prestó atención sanitaria, pero ha señalado que durante las dos jornadas anteriores fueron atendidas más de 300 personas migrantes.

Clavijo considera que las críticas suponen una "falta de respeto" hacia los profesionales sanitarios de la isla, que, según ha señalado, han tenido que afrontar durante semanas una elevada carga de trabajo.

También ha rechazado que pueda considerarse bajo control la situación migratoria en El Hierro después de que, según las cifras expuestas por el presidente, la isla haya recibido más de 14.000 migrantes durante noviembre.

Acusa al Gobierno de retrasar la petición de Frontex

El presidente canario ha cargado igualmente contra el Gobierno central por la gestión de la petición para desplegar Frontex en países de África Occidental.

Clavijo sostiene que Canarias llevaba meses reclamando esta medida y acusa al Ejecutivo central de haber dado información contradictoria sobre cuándo se había solicitado formalmente el refuerzo a la Unión Europea.

"Nos tratan como si fuésemos tontos", ha afirmado antes de acusar al Gobierno de haber "engañado" a Canarias sobre la tramitación de la petición.

El presidente considera que la participación de Frontex puede ayudar a detectar embarcaciones cerca de las costas africanas y facilitar su interceptación mediante la coordinación con las fuerzas de seguridad de los países de origen y tránsito.

Clavijo ha vinculado además la llegada de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a la declaración del nivel 2 del Plateca por la situación sanitaria, social y de seguridad en El Hierro.

El presidente ha vuelto a reclamar una respuesta estructural que permita reforzar la atención en la isla y actuar en los países de salida para reducir las travesías hacia Canarias.