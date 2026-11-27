El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este viernes la muerte de al menos ocho personas migrantes en un cayuco localizado en aguas próximas a El Hierro y ha vuelto a reclamar una mayor intervención del Estado y de la Unión Europea en la ruta atlántica.

Clavijo ha expresado su "dolor" e "impotencia" por lo ocurrido y ha trasladado su solidaridad a las familias de las víctimas, además de agradecer el trabajo de los equipos de Salvamento Marítimo y de los profesionales sanitarios que participaron en el operativo.

El presidente ha señalado que estas muertes muestran otra dimensión de la presión migratoria que atraviesa actualmente Canarias y ha insistido en la necesidad de adoptar medidas dirigidas también a evitar las salidas desde las costas africanas.

Vuelve a reclamar el despliegue de Frontex

Clavijo ha recordado que el Ejecutivo autonómico lleva semanas reclamando al Gobierno central el despliegue de Frontex en los países de origen y tránsito, una medida que, según ha señalado, todavía no se ha hecho efectiva.

A juicio del presidente canario, la respuesta a la situación migratoria no debe comenzar únicamente cuando las embarcaciones alcanzan El Hierro, sino también en países como Senegal y Gambia.

El Gobierno de Canarias viene reclamando una mayor presencia europea en África occidental para reforzar la vigilancia marítima y la cooperación con los países desde los que parten las embarcaciones.

Reclama recursos para prevenir nuevas tragedias

Clavijo ha asegurado que Canarias continuará prestando atención humanitaria a las personas que lleguen a sus costas, pero considera necesario que España y la Unión Europea adopten medidas y aporten recursos adicionales.

El presidente ha defendido que las políticas migratorias deben orientarse no solo a atender las consecuencias de las llegadas, sino también a reducir los riesgos de la ruta y evitar nuevas pérdidas de vidas humanas.

El cayuco localizado este viernes dejó al menos ocho fallecidos, mientras varias personas tuvieron que ser evacuadas en estado grave durante una operación de rescate desarrollada al sur de El Hierro.