El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha pedido este viernes a los canarios que acudan a las urnas el próximo 29 de noviembre "en defensa propia" y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber "abandonado" a las islas, especialmente ante el fuerte repunte migratorio de las últimas semanas.

Domínguez ha realizado estas declaraciones durante un encuentro con vecinos de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, acompañado por el cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Las Palmas, Sergio Ramos.

El dirigente popular ha situado la política migratoria como uno de los principales argumentos de la recta final de campaña y ha criticado que el Ejecutivo central haya defendido que la situación estaba controlada mientras Canarias ha tenido que reforzar sus dispositivos, especialmente en El Hierro.

Domínguez vincula el cambio de Gobierno con la política migratoria

Domínguez ha llegado a asegurar que espera que sean "las últimas horas de Pedro Sánchez en el Gobierno" y ha relacionado un eventual cambio político con la posibilidad de reducir las muertes en la ruta atlántica.

El dirigente del PP responsabiliza al Ejecutivo central de no haber adoptado antes medidas suficientes de control fronterizo, cooperación con los países de origen y refuerzo de la Policía Nacional, la Guardia Civil y Frontex. Estas acusaciones forman parte del discurso político del Partido Popular durante la campaña.

El PP ha defendido durante las últimas semanas una política basada en reforzar las fronteras, aumentar los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ampliar la cooperación con los países africanos de salida y tránsito.

Ramos llama a concentrar el voto de centroderecha

Por su parte, Sergio Ramos ha pedido a los votantes de centroderecha que agrupen su apoyo en torno al PP y ha asegurado que quienes han gestionado la política migratoria durante los últimos años "no pueden ser parte de la solución".

El candidato ha utilizado además la comparación entre los Gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez para defender la gestión migratoria del PP.

Ramos ha afirmado que durante los siete años de Gobierno de Rajoy llegaron a Canarias unas 3.300 personas, frente a las más de 200.000 que atribuye al periodo de Sánchez. Estas cifras han sido expuestas por el candidato popular durante la campaña y deben entenderse dentro de esa comparación política.

El acto se ha celebrado en la última jornada de campaña antes de las elecciones generales del domingo, en un contexto marcado por el fuerte incremento de las llegadas a Canarias durante noviembre y por el despliegue de recursos adicionales en El Hierro.