La Guardia Civil ha propuesto para sanción a dos turistas que fueron sorprendidos escalando durante la noche el Roque Nublo, en Gran Canaria, sin disponer de las autorizaciones necesarias para realizar esta actividad en el espacio natural protegido.

La actuación comenzó después de que un vecino de La Culata, en Tejeda, observara luces en la zona del monolito y alertara a la Guardia Civil.

Los agentes comprobaron el aviso y recorrieron a pie aproximadamente un kilómetro y medio hasta la base del Roque Nublo, donde localizaron a los dos hombres escalando por una de las vías existentes.

Según la Guardia Civil, ninguno de los dos contaba con los permisos administrativos exigidos para practicar la actividad en este enclave.

Los agentes consideran además que realizaron la escalada en condiciones de riesgo, al encontrarse en plena noche y en una zona de orografía accidentada.

Durante el regreso, la Guardia Civil tuvo que auxiliar a ambos debido a las dificultades del terreno y la falta de luz. Los dos consiguieron abandonar el lugar sin sufrir daños personales.

Los turistas han sido propuestos para sanción por realizar una actividad sin la autorización correspondiente y por posibles incumplimientos de la normativa de seguridad y emergencias.

Las multas derivadas de estas infracciones pueden alcanzar los 3.000 euros.