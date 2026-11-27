Una querella particular sobre la validez de un contrato privado de compraventa de 2002 dio origen a la causa 973/2025, la única causa penal en la que Juan Luis Lorenzo Rodríguez figura como investigado. El asunto es ajeno a la adjudicación, negociación, ejecución o fiscalización del contrato público de seis millones de euros mencionado en las informaciones sobre la antena de Anocheza, en Güímar.

El contrato público tiene, por su parte, una historia administrativa que permite examinar tanto el destino del dinero como las dificultades que encontraron quienes solicitaron información sobre el expediente y el uso del emplazamiento.

Un contrato de 6,5 millones para la red de emergencias

En 2021, durante la presidencia de Ángel Víctor Torres, el Gobierno de Canarias adjudicó a la UTE Técnicas Competitivas–Teltronic el mantenimiento integral de la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias, RESCAN. El importe ascendió a 6.519.048 euros sin impuestos, con una duración de cuatro años. La Audiencia de Cuentas recoge su formalización el 31 de agosto de 2021 y un importe de 6.975.381,36 euros con IGIC.

La adjudicación cubría el mantenimiento del conjunto de la red. Según explicó Teltronic al anunciar el contrato, RESCAN contaba entonces con más de 120 estaciones base y daba servicio a más de 8.000 usuarios de organismos de seguridad y emergencias. Entre sus usuarios figuraban policías, ambulancias, bomberos y Protección Civil. El dinero financiaba, por tanto, el funcionamiento de una infraestructura esencial para coordinar servicios públicos en el archipiélago.

La relación de ese servicio con Anocheza aparece en una respuesta de la Dirección General de Transformación Digital sobre el Centro Emisor A. El documento explica que la adjudicataria debía asumir las obligaciones de mantenimiento, instalación, permisos y alojamiento de equipos. Para utilizar el espacio, Técnicas Competitivas formalizó un arrendamiento con Difusión de Telecomunicaciones de Canarias el 1 de octubre de 2021.

El alquiler que la Administración decía no tener

La documentación del emplazamiento se convirtió en objeto de una reclamación ante el Comisionado de Transparencia. La solicitante pedía conocer el título que habilitaba al Gobierno o a su contratista para utilizar el terreno.

La respuesta administrativa, reproducida en la resolución R660/2024, remitía al arrendamiento entre las dos empresas. Sin embargo, cuando se solicitó una copia, el centro directivo sostuvo que, por tratarse de un acuerdo entre particulares, «no dispone —ni debería disponer— del mismo», y señaló que debía pedirse a las entidades privadas.

La posición oficial dejaba una cuestión de interés público sobre la mesa: la Administración explicaba la utilización del espacio mediante un contrato privado cuya copia afirmaba no tener. Conocer qué documentación respaldaba la disponibilidad de ese emplazamiento resultaba relevante para seguir la ejecución de un servicio financiado con fondos públicos.

Además, la contestación llegó fuera de plazo. En su resolución del 5 de febrero de 2025, el Comisionado estimó la reclamación por ese retraso y pidió agilizar las respuestas. Dio por terminado el procedimiento porque la solicitud había sido contestada, sin pronunciarse sobre la legalidad de la ocupación del terreno.

Transparencia exigió entregar el expediente

El acceso al contrato principal de RESCAN también acabó ante el Comisionado. Una solicitud presentada el 21 de mayo de 2025 reclamaba consultar el expediente y obtener copia del contrato adjudicado a la UTE.

La resolución firmada el 22 de septiembre de 2025 dejó constancia de que la Administración no había acreditado una respuesta a la solicitante, remitido el expediente de acceso ni presentado alegaciones. El Comisionado estimó la reclamación y ordenó entregar la información en quince días hábiles, además de acreditar su entrega.

El organismo comprobó que los documentos contractuales estaban publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Pero recordó que esa publicación no eximía de contestar: la Administración debía facilitar la documentación o indicar un enlace preciso que permitiera acceder directamente a ella.

El contraste resulta significativo. Una contratación de millones de euros para un servicio esencial fue acompañada, años después, de solicitudes sin respuesta en plazo y de la intervención del órgano encargado de garantizar el acceso a la información pública. Las resoluciones documentan esos incumplimientos de transparencia; no constituyen una declaración de ilegalidad de la adjudicación.

En cuanto a Juan Luis Lorenzo Rodríguez, no consta resolución judicial firme ni escrito de acusación contra él en la causa relativa a la compraventa privada. Su defensa ha pedido el archivo y el juzgado todavía no ha resuelto esa solicitud.