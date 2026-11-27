El Consejo de Ministros ha aprobado en su última reunión antes del 29-N un gasto de emergencia de hasta 1,5 millones de euros para destruir, cargar, gestionar y transportar los residuos de cayucos interceptados en Canarias. El encargo, asignado a la empresa pública Tragsa, cubre cuatro meses: del 30 de octubre de 2026 al 28 de febrero de 2027.

El desglose presupuestario desvela las previsiones reales de Moncloa sobre la ruta atlántica. Medio millón de euros se ejecutará hasta el 31 de diciembre y el millón restante se concentra en enero y febrero de 2027. El Ejecutivo duplica así el ritmo mensual de gasto, de 250.000 a 500.000 euros al mes, asumiendo en sus cuentas que el flujo de llegadas continuará al alza.

El expediente expone además cómo se articula el gasto público bajo la etiqueta de emergencia. El Gobierno adjudica el servicio de forma directa a la Empresa de Transformación Agraria y le permite superar el tope legal del 50% de subcontratación hasta alcanzar el 83,89%. En la práctica, hasta 1,25 millones acabarán ejecutados por terceros mediante un ente estatal que actúa como mero intermediario administrativo, sorteando los controles ordinarios de concurrencia competitiva.

Un «grave peligro» admitido en los puertos canarios

La propia referencia del Consejo de Ministros certifica la magnitud del problema. Basándose en los informes de la Delegación del Gobierno en Canarias, que registró un centenar de embarcaciones entre enero y septiembre, con repunte ese mes por el buen estado del mar, el Ejecutivo describe la acumulación de cayucos en los muelles como «una situación de grave peligro» que «crece de manera acumulativa con cada nueva llegada».

Según detalla la Administración central, estas embarcaciones comprometen la operatividad portuaria, la seguridad de la navegación y las tareas de salvamento, además de almacenar residuos peligrosos, generar riesgos sanitarios y quedar expuestas a sustracciones para su reutilización por las mafias. En una economía insular dependiente del tráfico marítimo para su abastecimiento y comercio, degradar la funcionalidad de los puertos traslada costes directos al territorio. Pese a ello, el gasto estatal se limita a retirar los restos tras el desembarco, sin un refuerzo equivalente en el control fronterizo de la ruta atlántica.

Saturación sanitaria en El Hierro y silencio ante la UME

Mientras el Ejecutivo resuelve la retirada de barcas, el Gobierno de Canarias ha declarado la emergencia sanitaria, social y de seguridad en El Hierro. Los registros autonómicos contabilizan 12.967 inmigrantes llegados hasta el lunes, más otros 3.200 en los días siguientes, superando los 16.100, junto a 983 menores que elevan a 3.325 los menores extranjeros no acompañados en las Islas, una situación que el portavoz regional, Alfonso Cabello, calificó de «muy complicada».

La presión recae de lleno sobre la sanidad herreña. El Hospital Nuestra Señora de los Reyes, con una capacidad comarcal de unas 30 camas, atiende a 18 inmigrantes, 12 ingresados en planta y seis en Urgencias, equivalente al 60% de sus plazas, obligando a habilitar espacios extraordinarios y a desplegar un hospital de campaña en San Andrés, junto al CATE, para realizar triajes y evitar el colapso en Valverde.

Ante esta sobrecarga, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha exigido de nuevo a Pedro Sánchez la intervención de la UME y hospitales de campaña estatales, denunciando una inacción comparable a la de Ceuta. La disparidad queda reflejada en los hechos: contratos exprés de 1,5 millones para destruir cascos en los puertos, mientras los servicios insulares absorben en solitario el impacto asistencial.