La Red Sísmica Canaria, operada por el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), ha detectado ocho terremotos de baja magnitud en El Hierro durante la madrugada de este viernes.

Los movimientos sísmicos se registraron entre las 01:13 y las 02:22 horas y sus hipocentros se localizaron en la zona central de la isla.

Según los datos de Involcan, los terremotos se produjeron a una profundidad aproximada de 35 kilómetros.

El seísmo de mayor intensidad alcanzó una magnitud 2, por lo que todos los movimientos registrados se mantuvieron en valores bajos.

Involcan ha señalado que esta serie de terremotos se encuadra dentro de la actividad sísmica normal de El Hierro y no ha comunicado cambios adicionales en la vigilancia volcánica de la isla.