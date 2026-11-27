El Hospital Insular de El Hierro mantiene actualmente a 11 personas migrantes ingresadas y otras cinco atendidas en el servicio de Urgencias, según fuentes de la Consejería de Sanidad.

El centro dispone de alrededor de una treintena de camas y ha tenido que adaptar parte de sus instalaciones ante el fuerte incremento de llegadas registrado durante noviembre.

Entre las personas atendidas se encuentra una mujer de origen gambiano que dio a luz durante la travesía marítima hacia Canarias. Tanto ella como su bebé se encontraban en buen estado de salud pese a las condiciones del viaje.

La niña, que llegó a tierra con cuatro días de vida, ha recibido el nombre de Aisha Cali, según la información difundida por la cadena SER, en referencia a la guardamar Calíope que participó en el rescate.

Refuerzos dentro y fuera del hospital

La llegada de unas 14.000 personas migrantes durante noviembre, según datos del Gobierno de Canarias, llevó al Ejecutivo autonómico a activar el nivel 2 del Plateca por la situación sanitaria, social y de seguridad en El Hierro.

El denominado equipo patera, integrado por médicos y personal de enfermería, ha sido reforzado para atender las llegadas en La Restinga.

También se ha instalado junto al CATE de San Andrés un hospital de campaña destinado a atender patologías leves y realizar determinadas curas, con el objetivo de reducir la presión sobre el hospital insular.

Dentro del propio centro hospitalario se ha acondicionado además el salón de actos como espacio adicional ante posibles picos asistenciales.

La UME despliega 120 militares

La Unidad Militar de Emergencias llegó este jueves a El Hierro con un contingente formado por 120 militares y 25 medios, entre ellos dos ambulancias.

El componente sanitario incluye tres médicos, ocho enfermeros y 15 técnicos sanitarios que participarán en tareas de triaje, asistencia y estabilización de patologías agudas.

El dispositivo contempla además la instalación de dos puestos sanitarios avanzados y podrá ampliarse con nuevos medios y personal si la evolución de las llegadas lo requiere.