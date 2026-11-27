El Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana ha acordado continuar por los trámites del procedimiento abreviado la investigación contra la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, por presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraudes o exacciones ilegales y falsedad en documento mercantil.

La resolución afecta también al concejal delegado de Hacienda, Juan Ernesto Hernández Cruz; al secretario accidental del Ayuntamiento, David Chao Castro; y a dos particulares vinculados a las adjudicaciones investigadas.

El instructor considera acreditado de manera indiciaria y provisional que los tres responsables municipales participaron entre 2021 y 2023 en la tramitación de tres contratos menores destinados a insertar publicidad y promocionar actividades del Ayuntamiento de Mogán en el periódico digital Maspalomasahora.com.

Según el auto, los contratos habrían supuesto una división anual de un mismo servicio que superaba el límite de 15.000 euros establecido para los contratos menores de servicios, evitando así la libre concurrencia de otras empresas.

Las tres adjudicaciones fueron firmadas por la alcaldesa. La primera, de febrero de 2021, ascendió a 14.870 euros; la segunda, de enero de 2022, a 14.900 euros; y la tercera, de marzo de 2023, a 14.970 euros.

El juez sostiene provisionalmente que Bueno conocía quién era el beneficiario de las adjudicaciones y que los contratos se otorgaron eludiendo las exigencias de concurrencia.

En relación con el segundo expediente, la resolución recoge que el administrador de la empresa formalmente adjudicataria declaró durante la instrucción que presentó su oferta como "simple pantalla" a petición del que sería el verdadero beneficiario.

El auto señala además que se habrían emitido doce facturas por un total de 11.920 euros y considera que la sociedad adjudicataria actuó como una empresa interpuesta para canalizar parte del dinero público.

La defensa de Onalia Bueno había solicitado en mayo el sobreseimiento libre de la causa. El juez, por su parte, sí ha acordado el sobreseimiento provisional respecto a otras dos personas investigadas al considerar que no existen indicios suficientes sobre su participación en las adjudicaciones.

La resolución no supone todavía la apertura de juicio oral. El juez ha dado ahora un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que presenten escrito de acusación y soliciten la apertura del juicio, pidan el sobreseimiento o, excepcionalmente, reclamen diligencias complementarias.

Contra el auto cabe además recurso de reforma ante el mismo órgano judicial en un plazo de tres días.