El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha avalado la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas que prohibió a la Plataforma Ciudadana Viviendas Sociales en Lucha utilizar sirenas, vuvuzelas, bocinas de aire comprimido, pitos y otros dispositivos de sonido estridente durante dos concentraciones en Las Palmas de Gran Canaria.

La sentencia también considera ajustada a derecho la prohibición de las protestas previstas para los días 23 y 26 de noviembre, al coincidir temporalmente con la campaña de las elecciones generales del 29-N y celebrarse cerca de espacios reservados para actos electorales.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso presentado por la asociación y le impone las costas del procedimiento, con un límite máximo de 3.000 euros. Contra la sentencia no cabe recurso.

Las concentraciones habían sido comunicadas para los días 16, 19, 23 y 26 de noviembre, entre las 09:00 y las 13:00 horas, ante el Edificio de Usos Múltiples I.

La Subdelegación permitió las dos primeras, pero prohibió utilizar los elementos sonoros debido a las molestias generadas en el entorno y, especialmente, a su incidencia sobre la actividad lectiva del CEIP Iberia.

El tribunal señala que entre julio y octubre se comunicaron 33 concentraciones y que existían quejas de vecinos, trabajadores y usuarios de los edificios administrativos. Un informe policial constató además el uso de silbatos, bocinas y un megáfono con función de sirena.

La dirección del colegio también había comunicado los problemas provocados por los elevados niveles de ruido durante las protestas.

Aunque la nueva ubicación se encontraba a unos 100 metros del centro educativo, el TSJC considera que la distancia no impedía que estos dispositivos siguieran afectando a las clases y sostiene que la prohibición de utilizarlos no impide ejercer el derecho de reunión.

Respecto a las concentraciones del 23 y 26 de noviembre, el tribunal recuerda que no eran actos electorales ni estaban convocadas para captar votos. Sin embargo, considera justificada su limitación por la proximidad temporal a las elecciones y por encontrarse a unos 214 metros de la Fuente Luminosa, espacio reservado para actos de campaña.

La Sala entiende que las consignas y la propia concentración podían interferir con el derecho de reunión de quienes asistieran a los actos electorales y con el derecho de las candidaturas a concurrir en condiciones de igualdad.

El fallo concluye que la restricción fue temporal y limitada a la última semana de campaña, por lo que no afectó al contenido esencial del derecho de reunión y permitió que las reivindicaciones de la plataforma pudieran expresarse en otro lugar o momento.