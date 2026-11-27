La tragedia migratoria registrada este viernes en aguas próximas a El Hierro ha dejado también a un agente de la Guardia Civil herido durante las labores de asistencia a los ocupantes de un cayuco en el que permanecen los cuerpos de al menos ocho personas fallecidas.

El efectivo del instituto armado ha tenido que ser evacuado en helicóptero a Tenerife tras sufrir una caída durante el operativo de rescate. Fuentes de la Guardia Civil confirman su traslado, aunque por el momento se desconoce el alcance de sus lesiones.

El accidente se produjo cuando el agente intentaba convencer a uno de los supervivientes para que abandonara la embarcación, que está siendo remolcada hacia el puerto de La Estaca con los cadáveres todavía a bordo.

Seis supervivientes evacuados en helicóptero

Antes del traslado del guardia civil, los servicios de emergencia habían evacuado por vía aérea a otras seis personas que viajaban en el cayuco, cinco hombres y una mujer.

Según fuentes del dispositivo consultadas por EFE, dos de los supervivientes presentaban un cuadro de shock, mientras que otro sufría una fractura abierta.

La alerta se recibió a las 3:29 horas de la madrugada, cuando un velero comunicó al centro de Salvamento Marítimo de Tenerife el avistamiento de una embarcación a la deriva a unos 72 kilómetros al sur-suroeste de La Restinga.

Desde ese momento se desplegó un amplio dispositivo de rescate integrado por las salvamar Navia y Mizar, el helicóptero Helimer 204 y las patrulleras de la Guardia Civil Río Tajo y Río Guadiato.

Apoyo psicológico para los profesionales del rescate

La dureza de las escenas vividas durante el operativo ha llevado a Salvamento Marítimo a activar un servicio especializado de asistencia psicológica para sus trabajadores, ante el "fuerte impacto emocional" provocado por esta emergencia.

La nueva tragedia en la ruta migratoria canaria pone también de relieve las difíciles condiciones en las que desarrollan su labor los efectivos de Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y los servicios de emergencia.

Profesionales que, además de afrontar situaciones de enorme desgaste emocional, se exponen a riesgos físicos durante unas intervenciones en las que las condiciones de las embarcaciones y el estado de sus ocupantes pueden complicar considerablemente las labores de rescate.