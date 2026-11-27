Gustavo González de Vega, cabeza de lista del PP al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, ha situado la emergencia migratoria de El Hierro en el centro de sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez. En los micrófonos de Es la Mañana de Castañeda, denunció la falta de previsión y medios ante la llegada de cayucos y contrapuso esa situación a la imagen del presidente bailando junto a Ángel Víctor Torres durante la campaña.

«Pedro Sánchez bailando codo con codo con Ángel Víctor Torres y en El Hierro desesperados», resumió. El candidato relató el agotamiento de sanitarios, efectivos de rescate, Cruz Roja y fuerzas de seguridad, y denunció una presión asistencial que, según sostuvo, compromete la atención tanto de los migrantes como de los residentes.

Su respuesta pasa por reforzar los medios, contar con Frontex y recurrir al apoyo de las Fuerzas Armadas para salvar vidas. También reclamó acuerdos con los países de origen y tránsito y una actuación contundente contra las mafias. «Proteger la frontera y proteger nuestros derechos humanos es absolutamente compatible», defendió.

González de Vega insistió en que la responsabilidad corresponde a España y a la Unión Europea. Defendió una inmigración ordenada, vinculada al empleo y a la integración, y citó la formación en Senegal y Gambia mediante proyectos como Tierra Firme como vía para generar oportunidades antes de que las personas emprendan una travesía irregular.

En el terreno económico, fijó como innegociable el desarrollo íntegro del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, con financiación actualizada y separado del sistema de financiación autonómica. Reclamó revisar los costes de referencia del transporte y garantizar que las singularidades insulares se traduzcan en recursos efectivos para compensar los sobrecostes del archipiélago.

Esa defensa incluyó una crítica directa a Vox. «Creo que ni siquiera lo entiende», afirmó sobre su conocimiento del REF. Frente a las propuestas que considera incompatibles con las singularidades canarias, reivindicó las garantías estatutarias y europeas y aseguró que la dirección nacional del PP conoce y respalda estos compromisos.

También situó entre sus prioridades la protección del POSEI, esencial para el sector primario. Reivindicó que conserve su autonomía respecto a los planes nacionales y la relación directa entre Bruselas y Canarias durante el periodo 2028-2034. Además, defendió la petición popular de duplicar su financiación para las regiones ultraperiféricas. «El POSEI, con el Partido Popular, está blindado», aseguró.

El candidato vinculó esas promesas a una condición previa, disponer de presupuestos estatales. Señaló como primer compromiso aprobar las cuentas de 2027 y preparar las de 2028, con planificación y partidas concretas. A su juicio, los acuerdos políticos pierden eficacia cuando carecen de respaldo financiero o cuando el dinero llega demasiado tarde para ejecutarlo.

La Palma ocupó un lugar destacado en su relación de incumplimientos. Denunció retrasos en los fondos comprometidos para la reconstrucción y sostuvo que el Gobierno canario tuvo que adelantar recursos propios ante la ausencia de las transferencias correspondientes a 2024 y 2025. Su compromiso, afirmó, es garantizar financiación suficiente y cumplir en tiempo y forma con los palmeros.

Extendió esa crítica a las infraestructuras hidráulicas, las inversiones energéticas, el cierre del anillo insular y el puerto de Granadilla. Reprochó al Ejecutivo central que los anuncios no se traduzcan en actuaciones y defendió que la financiación llegue al comienzo del ejercicio, cuando puede planificarse su ejecución.

Respecto a la financiación autonómica, rechazó la condonación de deuda al considerar que trasladaría al conjunto de los españoles obligaciones de otras comunidades. Cuestionó que Canarias deba asumir las consecuencias del endeudamiento ajeno.

Sobre el acuerdo electoral entre PP y Vox para el Senado, justificó la concentración del voto como respuesta a la confluencia de izquierdas. La presentó como una decisión necesaria para evitar que esa estrategia condicionara la composición de la Cámara.

Ante las dudas sobre la influencia de los diputados canarios en un partido nacional, defendió que el PP puede intervenir desde el inicio en la elaboración de leyes y presupuestos. Contrapuso esa capacidad a depender de que un voto resulte decisivo al final de una negociación parlamentaria.

Con veinticuatro años de trayectoria en la gestión, reivindicó experiencia y rigor como sus principales credenciales. Cerró pidiendo el voto para Alberto Núñez Feijóo y asegurando que mantendrá la defensa de los intereses canarios desde el Congreso.