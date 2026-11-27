La Universidad de La Laguna (ULL) ha presentado un presupuesto de 200.891.800 euros para 2027, lo que supone un incremento del 10,67% respecto al ejercicio anterior y la cifra más elevada de su serie histórica.

Las cuentas incorporan 19,37 millones de euros adicionales después del acuerdo alcanzado con el Gobierno de Canarias para establecer un nuevo marco de financiación de las universidades públicas del archipiélago hasta 2030.

El capítulo de personal absorberá la mayor parte del presupuesto, con 154,89 millones de euros, un 10% más. La Universidad atribuye este incremento, entre otros factores, a las obligaciones derivadas de los acuerdos retributivos estatales para los empleados públicos.

Las inversiones aumentan un 52%

Las inversiones reales experimentarán uno de los mayores incrementos de las nuevas cuentas, con una subida del 52%.

También aumentará un 2,81% el gasto en bienes corrientes, mientras que las transferencias corrientes disminuirán un 54,61%, una reducción que la institución relaciona con la captación de financiación externa para programas de movilidad europea.

El presupuesto prevé además reforzar las partidas destinadas a investigación y transferencia, becas, movilidad internacional, calidad docente e infraestructuras, además de los recursos de facultades y vicerrectorados.

Nuevo marco financiero hasta 2030

El acuerdo entre el Gobierno de Canarias y las universidades públicas contempla 311,47 millones de euros para las dos instituciones en 2027.

En el caso de la ULL, el marco recoge 165,05 millones de financiación estructural basal para ese ejercicio, incluyendo la financiación básica y el fondo de nivelación.

La previsión es que esa financiación estructural continúe aumentando durante los siguientes ejercicios y alcance 187,24 millones en 2030, según los datos facilitados por la Universidad.

La institución deberá elaborar además un plan financiero para el periodo 2027-2030 que tendrá que pasar por el Consejo Social y que incluirá medidas para aumentar la captación de recursos propios y mejorar los sistemas de información y contabilidad analítica.

Acceso por primera vez al FDCAN

El rector, Francisco García, ha valorado el nuevo modelo porque permite conocer con mayor antelación los recursos disponibles y reduce la dependencia de aportaciones extraordinarias concedidas a final de año.

García también ha destacado que las universidades podrán ser por primera vez beneficiarias directas del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

La ULL confía en que estos recursos puedan utilizarse para financiar infraestructuras universitarias, entre ellas nuevas residencias para estudiantes.

El documento presupuestario continuará ahora su tramitación interna dentro de la Universidad.