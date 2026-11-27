El Cabildo de Lanzarote lleva al Pleno de este viernes, 27 de noviembre, la paralización de las excursiones turísticas que recorren el suelo rústico en vehículos a motor sin la autorización exigida. El consejero de Ordenación del Territorio, Jesús Machín Tavío, sostiene que, tras consultar a los siete ayuntamientos y revisar los permisos del propio Cabildo, no han encontrado una sola autorización expresa para organizar estas salidas en buggy.

El presidente insular, Oswaldo Betancort, quiere que los controles comiencen el lunes 30 de noviembre. Para ello prevé contar con la colaboración de los ayuntamientos, las policías locales, la Guardia Civil y los agentes de Medio Ambiente. El Pleno también debatirá si inicia la tramitación de una ordenanza provisional para regular el uso recreativo de buggies, quads y motos de campo en Lanzarote y La Graciosa.

Qué permiso se exigirá a las empresas

Una empresa puede figurar en el registro de turismo activo del Gobierno de Canarias y carecer de permiso para llevar clientes por una pista concreta. Según explicó Machín, la inscripción permite operar como empresa turística. Para organizar la excursión hacen falta, además, las autorizaciones territoriales, urbanísticas o ambientales que exija el recorrido.

El informe jurídico que llega al Pleno detalla cómo se comprobará cada caso. Los inspectores identificarán a la empresa y el itinerario, averiguarán a quién pertenece el camino y comprobarán qué protección tienen los terrenos que atraviesa. Con esos datos se determinará qué administración debe tramitar el expediente y, si procede, ordenar la suspensión. Según Machín, repetir las salidas después de que se haya ordenado su paralización podría acarrear sanciones por infracciones graves o muy graves.

Una ordenanza para los caminos de Lanzarote y La Graciosa

El Plan Insular de Ordenación ya prohíbe las excursiones de tipo safari en todoterreno. Además, la Ley del Suelo de Canarias atribuye a los cabildos la competencia para definir las rutas de vehículos a motor en el medio natural y prohíbe que circulen en caravana más de tres vehículos fuera de la red oficial.

La futura ordenanza insular determinará qué usos son compatibles con cada categoría de suelo rústico. En la consulta pública de octubre, el Cabildo planteó concentrar la actividad en recintos preparados para ello. Otra opción era crear una red de rutas con límites estrictos. Los informes técnicos apuntan al polvo que levantan los vehículos, los daños a los cultivos y la erosión de las pistas.