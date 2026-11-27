Los hogares de Canarias prevén destinar una media de 498,94 euros a sus compras durante el Black Friday de 2026, según el estudio Hábitos de consumo de los españoles: Black Friday y Navidad 2026 de Oney. La cifra sitúa al archipiélago 103,94 euros por encima de la media nacional, fijada en 395 euros. Sin embargo, el volumen absoluto esconde un frenazo claro en el consumo isleño: el presupuesto medio de las familias canarias se recorta un 8,6% respecto al año pasado.

El ajuste en las islas encaja en una moderación generalizada que evidencia el desgaste de la campaña comercial. La encuesta anual de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) refleja que el gasto previsto por persona en España cae de 219 a 196 euros, mientras el informe La nueva ola del Black Friday de NTT DATA confirma el segundo año consecutivo de contención. Las familias mantienen noviembre como antesala para adelantar las compras navideñas y estirar su renta disponible, pero dejan atrás la compra impulsiva y exigen un retorno tangible por cada euro desembolsado.

Desconfianza ante los falsos descuentos y auge de los comparadores

Detrás del recorte presupuestario no solo pesa la presión sobre la economía doméstica, sino un escepticismo creciente hacia las prácticas promocionales. Los datos de NTT DATA ilustran el agotamiento del reclamo: casi ocho de cada diez consumidores temen encontrarse con descuentos engañosos y el 61% cuestiona directamente que las rebajas sean reales. Además, uno de cada tres compradores afirma haber conseguido mejores precios fuera de la campaña.

Frente a las cuentas atrás agresivas y los avisos de últimas unidades, el consumidor responde con información. El 55% utiliza ya comparadores digitales antes de cerrar cualquier operación, un salto de 22 puntos frente al 33% de hace solo un año. El mercado penaliza así la opacidad de los precios inflados antes de noviembre y obliga al comercio a competir con transparencia, especialmente en Canarias, donde el margen de error de las economías familiares es más estrecho.

El «Black Friday invisible»: auditoría sobre los gastos fijos

Esta disciplina ha impulsado lo que los analistas denominan el «Black Friday invisible». En lugar de centrar el esfuerzo en rebajas puntuales, como ahorrar 25 euros en unas zapatillas o un pequeño electrodoméstico, cada vez más hogares canarios aprovechan noviembre para auditar sus gastos recurrentes. Revisar contratos de telefonía, seguros, suministros eléctricos o plataformas digitales permite capturar ahorros reales de varios cientos de euros a lo largo de todo el año.

El fenómeno choca con la estrategia de las compañías de servicios recurrentes, que replican la campaña mediante meses gratuitos o descuentos trimestrales. En este segmento el usuario extrema la cautela: las cuotas de bienvenida suelen ocultar subidas posteriores, servicios añadidos no solicitados o compromisos de permanencia que anulan el ahorro inicial.

Para blindar las cuentas antes de la cuesta de enero, el cálculo racional pasa por proyectar el coste anual íntegro en lugar de la cuota promocional, descartar permanencias ocultas, eliminar capacidad ociosa, suscripciones duplicadas, gigas sobrantes o exceso de potencia eléctrica contratada, y comparar siempre con los recibos reales en la mano. El Black Friday de 2026 confirma así un consumidor canario más exigente: menos atraído por el porcentaje del escaparate y más enfocado en proteger su poder adquisitivo durante los doce meses del año.