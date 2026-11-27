Los candidatos al Congreso por la provincia de Las Palmas han cerrado este viernes la campaña electoral con un debate marcado por los reproches entre PP y PSOE, las diferencias sobre inmigración y vivienda y las demandas de mayor capacidad de decisión para Canarias.

El encuentro, organizado por la cadena SER en Las Palmas de Gran Canaria, reunió a Sergio Ramos (PP), Dolores Corujo (PSOE), Teodoro Sosa (CC-1ºCAN), Alberto Rodríguez (Vox), Luis Campos (Unidad del Pueblo Canario) y Héctor Morán (Drago Canarias).

La vivienda abre uno de los principales choques

Sergio Ramos responsabilizó a los Gobiernos socialistas de no haber resuelto la crisis habitacional y defendió liberar suelo para incrementar la construcción, además de endurecer las medidas contra la ocupación ilegal.

Dolores Corujo rechazó ese diagnóstico y defendió una mayor intervención pública para aumentar el parque de vivienda y evitar que las familias destinen una parte excesiva de sus ingresos al alquiler. La candidata socialista atribuyó además parte de la situación al crecimiento de las viviendas vacacionales.

Teodoro Sosa planteó recuperar fórmulas de autoconstrucción y defendió establecer requisitos vinculados a la residencia para facilitar que la vivienda llegue prioritariamente a quienes viven en Canarias.

Héctor Morán apostó igualmente por limitar la compra especulativa y volvió a defender una ley de residencia, mientras Luis Campos reclamó intervenir el mercado, movilizar viviendas vacías y limitar la adquisición de inmuebles por parte de personas que no residan en las islas.

La inmigración centra el enfrentamiento político

La gestión migratoria volvió a convertirse en uno de los asuntos con mayores diferencias entre los candidatos.

Alberto Rodríguez defendió para Vox una política de prioridad nacional, criticó las derivaciones de migrantes desde Canarias hacia otras comunidades y vinculó la inmigración con la presión sobre determinados servicios públicos.

El PP cuestionó la actuación del Gobierno central y reclamó más medios y presencia de Frontex, mientras el PSOE defendió una respuesta basada en la cooperación entre territorios y rechazó las vinculaciones realizadas por Vox entre inmigración y determinados problemas sociales.

Las formaciones de ámbito canario centraron buena parte de sus intervenciones en la gestión de las llegadas y en la necesidad de que el archipiélago no soporte en solitario la presión sobre sus recursos.

Más autogobierno y compromisos con Canarias

La relación entre Canarias y el Estado protagonizó otro de los bloques del debate.

Sosa reclamó más autogobierno y nuevas competencias y defendió que los apoyos de CC-1ºCAN a futuros Gobiernos estatales estén condicionados al cumplimiento de compromisos específicos con las islas.

El candidato nacionalista puso sobre la mesa el denominado Contrato con Canarias, que incluye medidas relacionadas con vivienda, financiación, transporte, migración y defensa del Régimen Económico y Fiscal.

Campos defendió igualmente una mayor presencia de Canarias en las decisiones estatales y en las relaciones con Marruecos, mientras Morán reclamó una relación con Madrid basada en una mayor soberanía política.

Ramos garantizó que un eventual Gobierno del PP mantendría medidas como el descuento del 75 % para residentes, la gratuidad del transporte terrestre, el Posei y el REF. Corujo, por su parte, defendió las medidas económicas y sociales aprobadas durante la etapa de Pedro Sánchez y cuestionó la gestión del actual Ejecutivo canario.

El debate celebrado este viernes fue el último organizado por la cadena SER en Canarias antes de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre, en las que la provincia de Las Palmas elegirá ocho representantes en el Congreso.