Pedro Sánchez encargó a Emmanuel Macron que defendiera la posición española en la negociación del presupuesto europeo para 2028-2034. El presidente del Gobierno se ausentó de la cumbre de Bruselas del jueves 26 de noviembre por el cierre de la campaña electoral. Los Veintisiete discutían cómo repartir los fondos europeos durante los próximos siete años, entre ellos, las ayudas agrícolas y de cohesión que recibe Canarias.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, calificó de "impresentable" la decisión. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno insular, recordó que Francia tiene sus propias regiones ultraperiféricas y reprochó a Sánchez que confiara a otro país la defensa de los agricultores y ganaderos de las islas. A su juicio, esa responsabilidad "no puede delegarse" y Sánchez sigue siendo presidente "hasta el último día con todas las consecuencias, las buenas y las malas".

Macron habló por España en dos reuniones

En el encuentro de los Amigos de la Cohesión, Macron habló exclusivamente en nombre de España. Francia no forma parte de este grupo de países que defiende los fondos destinados a reducir las diferencias económicas entre las regiones de la UE.

En la reunión de las seis grandes economías de la Unión, el presidente francés asumió un doble papel. Le correspondía exponer por separado la posición de Francia y la de España ante Alemania, Italia, Países Bajos y Polonia. Ambos gobiernos ya habían firmado en septiembre, junto con Portugal, una carta a Ursula von der Leyen para reclamar que el próximo presupuesto mantuviera las ayudas específicas a las regiones ultraperiféricas.

Los 268 millones anuales del Posei

Canarias llega a la negociación con 268,42 millones de euros anuales de financiación europea a través del Posei, el programa que compensa los costes de la lejanía y la insularidad en la agricultura y el abastecimiento. De esa cantidad, 141,1 millones corresponden en la campaña de 2026 a las ayudas a los productores de plátano.

El borrador que los líderes examinaron en Bruselas permite que la UE financie el 100% de las medidas de abastecimiento y apoyo a la producción agrícola local, aunque el dinero saldría de la asignación general de cada Estado. El Gobierno canario pide que el Posei conserve un presupuesto propio para que la cuantía destinada a las islas no dependa del reparto que decida Madrid. También reclama mantener las partidas adicionales de cohesión y las compensaciones a la pesca y la acuicultura.

La cumbre terminó sin acuerdo. Los Veintisiete retomarán la negociación el 17 y el 18 de diciembre, con la financiación del archipiélago a partir de 2028 todavía por decidir.