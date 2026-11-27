Pedro Sánchez no mencionó El Hierro en el bloque de inmigración del debate a cuatro de este jueves, un día después de que el Gobierno de Canarias declarase la emergencia de nivel 2 en la isla por la llegada de cayucos. El presidente defendió la aportación económica de los inmigrantes, a quienes atribuyó el 25% del crecimiento de España, y acusó al PP y a Vox de difundir bulos que relacionan inmigración y delincuencia.

Una semana antes, en su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, Sánchez sí había respondido sobre El Hierro. Sostuvo entonces que las llegadas a la isla seguían por debajo del pico de 2024. Este jueves, la Unidad Militar de Emergencias movilizó a 120 efectivos para reforzar la atención sanitaria en la isla.

Feijóo reprocha a Sánchez su silencio ante las mafias

Feijóo defendió que España tiene derecho a decidir quién entra en el país y en qué condiciones. El candidato del PP abogó por una inmigración legal y ordenada y reprochó a Sánchez su silencio ante las mafias que trafican con personas. Al hablar de los riesgos de la travesía, sostuvo que una de cada tres personas que se embarcan en un cayuco muere en el mar. Los registros de víctimas disponibles no permiten dar por acreditada esa proporción.

El líder del PP se mostró partidario de mantener una buena relación con Marruecos y pidió que se base en el respeto mutuo. También preguntó a Sánchez si las creencias religiosas de quienes llegan pueden justificar que persigan a las mujeres o a las personas LGTBI. Ada Colau le reprochó que utilizara sus derechos para justificar un discurso que tachó de racista.

Abascal pide expulsiones y Colau reivindica la acogida de los herreños

Santiago Abascal volvió a describir la situación de Ceuta y El Hierro como una invasión y responsabilizó al Gobierno de las muertes en el mar. El líder de Vox cifró en seis millones las entradas en España durante los últimos años, sostuvo que el país ya no puede acoger a más personas y calificó de traición la política migratoria de Sánchez.

Abascal defendió la inmigración legal y pidió expulsar a quienes estén en situación irregular y a los extranjeros que delincan, aunque residan legalmente en España. A su juicio, esas medidas facilitarían el regreso de españoles que han emigrado a lo largo de estos últimos años.

Colau abrió su intervención con un mensaje de solidaridad para quienes llegan en cayuco y para los vecinos de El Hierro. La candidata del Frente Amplio responsabilizó a la UE de miles de muertes en sus fronteras y acusó a Feijóo y a Abascal de vincular inmigración y delincuencia para ocultar su falta de propuestas sociales.