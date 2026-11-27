El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha advertido ante la Audiencia Nacional de que ejecutar la orden estatal para retirar el Monumento a la Victoria, conocido como monumento a Franco y situado en la confluencia de la avenida de Anaga con la Rambla, puede costar a las arcas municipales entre 621.115 euros y 3.177.058 euros, impuestos incluidos. La estimación figura en un informe técnico elaborado por un arquitecto municipal e incorporado al recurso judicial presentado a principios de noviembre contra la resolución del Gobierno de España.

El documento contempla tres escenarios económicos según la complejidad que presenten finalmente los trabajos: 621.115 euros en el supuesto más favorable, 1,4 millones en el intermedio y casi 3,2 millones en el más desfavorable. El arquitecto aclara que estas cuantías tienen carácter orientativo, ya que todavía no existen estudios geotécnicos, mediciones definitivas ni un proyecto de ejecución, y precisa que la cifra más alta no constituye un límite máximo ante posibles imprevistos.

Desmontaje en dos fases: diez metros y hasta 9,5 toneladas

El cálculo abarca la totalidad del conjunto escultórico porque la resolución del Estado no establece distinciones entre sus elementos, delimita la actuación en el "muro del Fuerte de Almeyda" y dispone la retirada íntegra con su posterior depósito y custodia en una dependencia pública. Atendiendo a criterios técnicos y de seguridad, el informe organiza los trabajos en dos fases. La primera consiste en desmontar y trasladar a un almacén municipal la escultura metálica central, obra de Juan de Ávalos, formada por una figura superior con espada y manto, dos alas y el cuerpo de un arcángel, con una altura aproximada de diez metros incluida su base y un peso metálico estimado de entre 4,5 y 9,5 toneladas. Su retirada oscilaría entre 86.951 y 329.393 euros.

La segunda fase concentra el grueso de la inversión, con un coste estimado de entre 534.163 y 2.847.665 euros. Comprende la retirada de los escudos que coronan las nueve pilastras y del aplacado de granito, la demolición de la isla central de hormigón, del estanque, cuya losa presenta grietas y fisuras, de la escalera y de la galería inferior, así como el desmontaje y derribo del muro de fondo junto con la contención de tierras del Cuartel de Almeyda.

Riesgo de derrumbe en Almeyda y plazos superiores a seis meses

El principal escollo técnico señalado por el informe reside en la función estructural del muro posterior respecto al Cuartel de Almeyda, sede del Museo Histórico Militar de Canarias. La documentación histórica recoge que, durante la construcción del monumento en 1965, ya se produjo un derrumbamiento de tierras y de una pared de sostenimiento del recinto militar. El arquitecto advierte de que retirar la estructura sin medidas previas podría comprometer la estabilidad de los terrenos colindantes y exigiría coordinación con el Ministerio de Defensa.

El dictamen descarta además contar con información técnica suficiente para garantizar el desmontaje completo dentro del plazo de seis meses fijado por el Estado. Mientras la retirada de la escultura central requeriría 21 semanas en el escenario más favorable, la demolición del muro de fondo oscilaría entre 49 semanas, casi un año, y 120 semanas en el supuesto más complejo.

Ante estas conclusiones, el Consistorio ha solicitado a la Audiencia Nacional la suspensión cautelar del traslado hasta que se dicte sentencia, alegando riesgo de derrumbe en Almeyda, molestias a la ciudadanía por afecciones al tráfico y un "cambio radical" en la fisonomía urbana. El alcalde, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria), sostiene que el Ayuntamiento ha acudido a los tribunales para defender el patrimonio municipal a raíz del acuerdo de la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico y "en cumplimiento de las leyes de Memoria Democrática y Memoria Histórica".