El ministro de Política Territorial y secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha cargado este viernes contra Alberto Núñez Feijóo por utilizar la expresión "calladita" al dirigirse a Ada Colau durante el debate electoral previo a las elecciones generales del 29 de noviembre.

El episodio se produjo cuando la candidata de Frente Amplio reprochó al líder del PP mantener como diputado autonómico y aforado al expresidente valenciano Carlos Mazón. Feijóo respondió criticando la actuación del Gobierno durante la dana de 2024 y terminó dirigiéndose a Colau con un "y usted, calladita".

Torres ha interpretado la expresión como una muestra de machismo y ha asegurado que las mujeres "no se van a quedar calladitas" y que este domingo "van a gritar en las urnas".

El dirigente socialista ha afirmado que lo ocurrido en el debate es "inarreglable" y ha contrapuesto esas palabras con la posición de Feijóo respecto a Mazón, al que también ha utilizado para criticar políticamente al candidato popular.

Feijóo defiende el sentido de sus palabras

Feijóo ha respondido este viernes a la polémica y ha pedido atender al contexto de su intervención.

El candidato del PP ha explicado que pretendía reprochar a Colau y a otras formaciones de izquierda que, a su juicio, hayan permanecido en silencio durante los años de Gobierno socialista ante distintos casos de corrupción.

El dirigente popular ha reiterado posteriormente que los partidos situados a la izquierda del PSOE habían estado "calladitos y calladitas", después de haber señalado inicialmente que retiraría el término si había molestado.

Torres también carga contra Abascal

El dirigente socialista ha extendido sus críticas al candidato de Vox, Santiago Abascal, al que ha acusado de no condenar la violencia machista durante el debate.

Torres sostiene además que un Gobierno con participación de Vox supondría un retroceso en las políticas de protección frente a la violencia contra las mujeres, una valoración política expresada por el dirigente socialista.

También ha reprochado a Abascal que, durante otro de los enfrentamientos del debate, acusara a Pedro Sánchez de recurrir a Colau para defenderle. El líder de Vox afirmó que Sánchez había llevado a la candidata de Frente Amplio para hacerle "el juego sucio".

Las declaraciones de Torres se producen en la última jornada de campaña antes de las elecciones generales de este domingo, en una recta final marcada por las reacciones de los partidos al debate entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau.