El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido este viernes no "frivolizar" con la migración después del rescate de un cayuco en aguas próximas a El Hierro en el que han sido localizadas al menos ocho personas fallecidas.

La embarcación fue localizada durante la mañana a más de 70 kilómetros al sur de la isla. El operativo permitió rescatar a 84 personas y evacuar en helicóptero a otras seis en estado grave, mientras el cayuco era remolcado hacia El Hierro con entre ocho y diez cadáveres a bordo, según la información disponible a primera hora de la tarde.

Torres ha lamentado las muertes y ha señalado que quienes emprenden la ruta atlántica "no se suben por diversión" a estas embarcaciones, sino que arriesgan sus vidas durante la travesía.

"No se puede frivolizar", ha afirmado el ministro, que ha descrito como "tremendas, macabras y dolorosas" las imágenes relacionadas con el rescate.

Torres carga contra el uso del término 'invasores'

El dirigente socialista ha aprovechado el suceso para cargar contra quienes califican de "invasores" a las personas migrantes que llegan a Canarias.

Torres ha acusado de "hipocresía" a quienes emplean ese término y posteriormente lamentan las muertes en el mar, y ha defendido una política migratoria que combine atención humanitaria con las devoluciones que correspondan conforme a la legislación vigente.

El ministro ha utilizado como ejemplo a menores que participan en estas rutas para rechazar su consideración como una amenaza, y ha insistido en que las personas fallecidas en el cayuco son "víctimas".

Un rescate con seis evacuados graves

El operativo comenzó después de que la embarcación fuera localizada a unas 39 millas náuticas al sur de El Hierro.

Salvamento Marítimo movilizó varios medios marítimos y aéreos, mientras la Guardia Civil colaboró en una operación dificultada por olas de hasta dos metros.

Cinco hombres y una mujer fueron evacuados en helicóptero y trasladados al Hospital Insular. Un agente de la Guardia Civil también tuvo que ser evacuado después de sufrir una caída durante la intervención.

Salvamento Marítimo ha activado además apoyo psicológico para los profesionales que participaron en el rescate, ante el impacto de una intervención en la que se localizaron varios cadáveres en la embarcación.