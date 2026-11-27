La financiación del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Canarias superó en 2025 los 100 millones de euros. Según el Instituto Canario de Estadística (Istac), la dotación alcanzó los 100,8 millones, un 3,6% más que el año anterior, equivalentes a 44,60 euros por habitante. El reparto de esa factura revela un desequilibrio presupuestario evidente: el Gobierno de España solo aportó 5,3 millones, apenas el 5,3% del total.

El grueso del esfuerzo recae sobre las administraciones más cercanas al contribuyente. Los ayuntamientos canarios desembolsaron 60 millones de euros, el 59,6% del presupuesto, mientras el Gobierno de Canarias asumió 35,4 millones, el 35,2%. Entre corporaciones locales y Ejecutivo autonómico sostienen casi el 95% de la red asistencial básica en las Islas, dejando en evidencia la escasa implicación financiera de Moncloa.

El gasto ejecutado ascendió a 99,6 millones de euros, un 4,5% más que en 2024, dejando 1,2 millones sin ejecutar respecto a los fondos asignados. El coste efectivo por habitante subió a 44,08 euros, frente a los 42,56 euros del ejercicio previo.

Más plantilla y estructura para uno de cada cinco canarios

El aumento sostenido de fondos choca con la dimensión de la demanda asistencial. Durante 2025, la red pública atendió a 431.787 personas en el Archipiélago, cerca del 19% de la población residente. Casi uno de cada cinco canarios acudió a los servicios sociales de atención primaria, reflejando un problema estructural de rentas y empleo que el simple incremento presupuestario no logra revertir.

Al dividir el gasto total entre los usuarios atendidos, el coste medio ronda los 231 euros anuales por persona, partida que incluye todos los gastos fijos del sistema. Y esa estructura absorbe más de un tercio de cada euro recaudado: el 32,8% del desembolso se destinó a personal y el 3,2% a mantenimiento, sumando un 36% consumido por el propio aparato administrativo.

La plantilla también siguió creciendo. Las 71 unidades de trabajo social operativas en Canarias emplearon a 2.538 profesionales en 2025, un 2,5% más que en 2024, situando la ratio en un trabajador por cada 890 habitantes. De ellos, 888 pertenecían a la plantilla de los centros y 1.650 eran personal específico, con mayoría de auxiliares de hogar o trabajadores familiares (1.179) y trabajadores sociales (689).

Tres de cada cuatro prestaciones se limitan a informar

El dato más elocuente sobre la eficiencia del sistema surge al analizar qué reciben exactamente los usuarios. De los casi 1,2 millones de prestaciones contabilizadas por el Istac, en colaboración con la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, el 74,9% consistió únicamente en servicios de información.

Tres de cada cuatro actuaciones se quedaron en labores de orientación y ventanilla. Por el contrario, las medidas de prevención e inserción, las únicas dirigidas a reducir la dependencia asistencial y fomentar la autonomía del beneficiario, apenas sumaron el 15,8%. Aunque las prestaciones concentraron el 64% del gasto, el grueso de la actividad diaria gira en torno a la gestión burocrática.

El balance de 2025 retrata un modelo expansivo en gasto y plantilla pero de escaso alcance transformador. Mientras el Gobierno central limita su aportación a un 5,3% testimonial y traslada la carga a los municipios canarios, el sistema exige cada año más recursos al contribuyente para gestionar una bolsa crónica de usuarios atrapados en la ventanilla pública.