La ruta atlántica ha vuelto a cobrarse vidas este viernes 27 de noviembre en aguas próximas a El Hierro. Salvamento Marítimo rescató durante la mañana un cayuco localizado a unos 62 kilómetros al sur de La Restinga en cuyo interior viajaban varias personas fallecidas. La embarcación había sido avistada inicialmente de madrugada por un yate a unos 72 kilómetros al sur-sureste de la isla, lo que activó la salida inmediata de la Salvamar Navia para intervenir en el auxilio.

Fuentes del operativo confirmaron a la agencia EFE la presencia de varios cadáveres a bordo, aunque el recuento definitivo de víctimas mortales permanece pendiente de confirmación oficial. Diversas informaciones periodísticas apuntan a que los fallecidos podrían ser al menos ocho, un dato todavía sin verificación institucional. La patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil asumió el traslado de los cuerpos hasta el puerto de La Estaca, mientras el dispositivo concentraba sus medios en estabilizar a los supervivientes.

Seis evacuaciones en helicóptero y 111 supervivientes en La Restinga

El estado crítico de varios ocupantes obligó a desplegar una evacuación aérea de urgencia. Un helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo trasladó finalmente a seis personas, en un primer momento el balance situaba la cifra en cinco, hasta el aeropuerto de El Hierro, donde varias ambulancias completaron su derivación al Hospital Nuestra Señora de los Reyes para recibir atención hospitalaria inmediata.

El resto de la expedición alcanzó el muelle de La Restinga a las 11:35 horas. El desembarco contabilizó 111 supervivientes, entre ellos cuatro mujeres y doce menores de edad. Según los datos difundidos por los servicios de emergencia, en este último grupo viajaba un niño con ceguera total en ambos ojos, un detalle que ilustra la extrema vulnerabilidad de quienes son embarcados en estas travesías oceánicas.

Las primeras pesquisas sitúan el origen de la expedición en Dakar (Senegal), desde donde el cayuco habría partido aproximadamente una semana antes de ser interceptado al sur de Canarias. Entre los rescatados figuran ciudadanos procedentes de Senegal, Gambia y Guinea-Conakri, sometidos a siete días de navegación en mar abierto antes de recibir auxilio.

Presión límite sobre El Hierro y coste de la falta de contención

El episodio de este viernes prolonga una semana de tensión máxima para la isla más pequeña del archipiélago. Apenas tres días antes, el martes 24 de noviembre, El Hierro registró una jornada histórica con miles de personas desembarcadas en varios cayucos y otra víctima mortal. La sucesión de llegadas obliga a reforzar de forma continua los dispositivos de emergencia y somete a una presión creciente los recursos sanitarios y asistenciales insulares.

La repetición de estos balances mortales evidencia el fallo estructural en la gestión de la ruta atlántica. Cuando la acción pública se concentra casi en exclusiva en el rescate en mar y la asistencia reactiva en muelle, sin impedir las salidas en enclaves como Dakar ni quebrar el negocio de quienes fletan las embarcaciones, el incentivo para lanzarse al océano persiste pese al riesgo extremo.

El resultado es una factura doble que recae siempre sobre los mismos eslabones: las vidas perdidas durante travesías de una semana en condiciones límite y el desgaste crónico de unos servicios insulares obligados a absorber la primera línea fronteriza. Con los cadáveres rumbo a La Estaca y seis ingresados en el hospital herreño, El Hierro encadena otra jornada crítica sin signos de freno en origen.