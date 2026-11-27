Alberto Rodríguez, cabeza de lista de Vox al Congreso por Las Palmas, defendió este jueves ante el Colegio Oficial de Economistas una rebaja del IRPF y del impuesto sobre sociedades. Ambas medidas forman parte del programa nacional de Vox para las elecciones generales del 29 de noviembre. En el archipiélago, el partido quiere además bajar el IGIC y suprimir el arbitrio que grava la importación de determinadas mercancías.

En el IRPF, el partido propone que el tipo baje en función del número de hijos de cada contribuyente. En sociedades, quiere reducir el porcentaje que las empresas pagan por sus beneficios con el objetivo de favorecer la contratación.

El IRPF por hijos y la cuota de los autónomos

Vox ya había puesto cifras a su propuesta sobre la renta en una enmienda que presentó en marzo en el Congreso. Entonces defendió dejar 22.000 euros exentos y aplicar dos tipos al resto de la renta, un 15% hasta los 70.000 euros y un 25% a partir de esa cifra. También pidió descontar cuatro puntos del tipo aplicable por cada descendiente. El programa del 29-N conserva el criterio del número de hijos, aunque deja abierta la cuantía de la rebaja.

Para los autónomos, el programa sí fija una cuota de partida. Quienes ingresen menos del salario mínimo interprofesional quedarían exentos de pagar la cuota. Por encima de ese umbral, la cotización empezaría en 50 euros y aumentaría en función de los ingresos. Vox sostiene que la rebaja fiscal es compatible con la financiación de los servicios públicos esenciales y la reducción de la deuda. Para ello cuenta con el crecimiento económico, el control del déficit y los recortes en partidas que considera prescindibles.

Qué impuestos quiere bajar en las islas

En Canarias, donde el tipo general del IGIC es del 7%, Vox propone una rebaja general de este impuesto sobre el consumo, sin fijar el nuevo porcentaje. Para el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM), la propuesta es eliminarlo por completo.

La diferencia se aprecia en productos como la harina de trigo. Según la Agencia Tributaria Canaria, su importación tributa al 0% de IGIC, pero está gravada con un 5% de AIEM. El arbitrio protege a la industria canaria frente a los costes añadidos de producir en las islas. La Unión Europea autoriza hasta el 31 de diciembre de 2027 exenciones o rebajas para determinadas mercancías de fabricación local.