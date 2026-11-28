Canarias da un nuevo paso en el desarrollo de su estrategia para afrontar la crisis residencial. El Consejo de Dirección del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) aprobó este viernes por unanimidad el anteproyecto del Plan de Vivienda de Canarias 2026-2030.

El documento establece cinco grandes ámbitos de actuación que combinan la creación de nuevas viviendas, la rehabilitación de inmuebles, las ayudas a las familias y la mejora de los procedimientos administrativos.

La elaboración del anteproyecto ha contado con la participación del Gobierno autonómico, los cabildos y la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

La iniciativa privada, una de las claves para ampliar la oferta

El nuevo planteamiento incorpora la participación empresarial como una de las herramientas para incrementar el número de viviendas disponibles a precios asequibles.

Junto a la promoción pública, el documento contempla fórmulas de colaboración con el sector privado, incentivos a la vivienda protegida y el desarrollo de sistemas de construcción industrializada.

También propone actuaciones para recuperar inmuebles existentes, mejorar sus condiciones de habitabilidad y facilitar su incorporación al mercado residencial.

Facilitar la emancipación y reducir las trabas administrativas

Otra de las prioridades del futuro plan será facilitar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda mediante ayudas al alquiler, programas de acceso a la propiedad y medidas de apoyo a la autoconstrucción.

Estas actuaciones estarán acompañadas de iniciativas destinadas a simplificar los procedimientos administrativos y mejorar la gestión de las viviendas públicas.

La aprobación del anteproyecto representa un avance en la tramitación del nuevo marco residencial, aunque todavía no supone su aprobación definitiva.

El alcance real de estas medidas dependerá de su financiación, los plazos de ejecución y, especialmente, del número de viviendas que logren incorporarse efectivamente al mercado durante los próximos años.