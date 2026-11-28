El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado la creación de una mesa municipal de trabajo destinada a mejorar la atención a las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades neurodegenerativas.

La iniciativa pretende mejorar la coordinación administrativa y facilitar el acceso de los pacientes a servicios esenciales como el transporte adaptado, la asistencia domiciliaria y las prestaciones por dependencia.

Según los datos del Servicio Canario de la Salud recogidos en la propuesta municipal, actualmente se contabilizan 146 personas con ELA en el archipiélago.

Una atención que no puede depender de los plazos burocráticos

El acuerdo parte de una iniciativa del Partido Popular para establecer un bono taxi destinado a personas con graves dificultades de movilidad. Una enmienda del Grupo Socialista amplió la propuesta a otros ámbitos asistenciales.

Los servicios sociales municipales se comprometen a prestar atención preferente a los afectados y sus familias durante la tramitación de las ayudas previstas en la legislación estatal sobre la ELA.

Entre los procedimientos contemplados figuran el reconocimiento de la discapacidad y la valoración de la dependencia, incluido el grado III+ de dependencia extrema.

La coordinación entre administraciones, pendiente de concretarse

La nueva mesa contará con asociaciones de pacientes, representantes municipales y entidades vinculadas a la discapacidad. El Ayuntamiento invitará también al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Gran Canaria.

El objetivo será identificar las necesidades de los enfermos y sus cuidadores, así como proponer actuaciones que puedan desarrollar las distintas administraciones.

El carácter progresivo de la enfermedad convierte los tiempos de respuesta en una cuestión especialmente importante para las familias.

La creación de este órgano constituye un primer paso, aunque su utilidad dependerá de que los acuerdos se traduzcan en prestaciones efectivas y en una reducción de los tiempos de espera.