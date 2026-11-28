La Guardia Civil detuvo este viernes en Tenerife al exgobernador del departamento colombiano de Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, de 60 años, sobre el que pesaba una orden internacional de búsqueda por su presunta implicación en delitos sexuales contra una menor de edad.

El político colombiano había llegado a la isla el pasado jueves como turista. Su registro en un establecimiento hotelero permitió a las fuerzas de seguridad detectar que estaba reclamado por las autoridades judiciales de su país.

El arresto se produjo durante la mañana del viernes en el municipio de Tegueste, en el norte de Tenerife.

Reclamado por la Justicia colombiana desde septiembre

La Fiscalía de Colombia ha confirmado que la orden de captura fue dictada el pasado 9 de septiembre por tres presuntos delitos relacionados con la explotación sexual comercial de una menor de edad y la violencia sexual.

Los hechos fueron denunciados el pasado 2 de julio, cuando Caicedo ya se encontraba fuera del territorio colombiano, lo que motivó la intervención de Interpol.

Está previsto que el detenido comparezca este sábado por videoconferencia ante el juez de guardia de la Audiencia Nacional, que deberá determinar su situación judicial y resolver sobre el posible inicio de un procedimiento de extradición a Colombia.

Una figura destacada de la izquierda colombiana

Carlos Caicedo ha sido uno de los dirigentes más destacados de la izquierda en la región del Caribe colombiano y es fundador del movimiento político Fuerza Ciudadana.

Entre 2012 y 2015 ejerció como alcalde de Santa Marta y posteriormente asumió la Gobernación del departamento de Magdalena, cargo al que renunció en octubre de 2023, poco antes de finalizar su mandato.

Su trayectoria política también estuvo vinculada al expresidente colombiano Gustavo Petro, con quien llegó a disputar en 2018 la candidatura presidencial de los sectores de izquierda.

La detención del exgobernador en Tenerife sitúa ahora el caso en manos de la Justicia española, mientras permanece abierta la investigación en Colombia y se mantiene la presunción de inocencia del detenido.