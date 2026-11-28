El CD Tenerife se llevó un duro correctivo este sábado en el Carlos Belmonte. El conjunto blanquiazul cayó por 4-0 ante el Albacete en la decimosexta jornada de LaLiga Hypermotion y puso fin a seis encuentros consecutivos sin conocer la derrota en el campeonato. Un doblete de Rober González y los tantos de Víctor Valverde y Álex Rubio castigaron a un equipo que terminó desbordado después del descanso.

El primer aviso llegó pronto. Dani Martín tuvo que intervenir ante Rober González para evitar que los locales se adelantaran, pero poco después ya no pudo impedir el gol de Víctor Valverde. El atacante encontró espacio cerca del área y colocó un disparo ajustado que puso por delante al Albacete antes de cumplirse el primer cuarto de hora. Los manchegos ganaron confianza y obligaron al Tenerife a jugar a remolque.

La respuesta visitante tuvo en Gerard Valentín a uno de sus protagonistas. El extremo probó a Diego Mariño con un lanzamiento que el guardameta desvió a córner. El Tenerife buscaba una oportunidad para equilibrar el encuentro, pero llegó al descanso con el 1-0 y con la necesidad de mejorar su capacidad para amenazar la portería contraria.

El gol anulado que frenó la reacción

La entrada de Iván Chapela y Marc Mateu tras el descanso pretendía dar otro impulso al conjunto insular. Sin embargo, el Albacete volvió a golpear enseguida. Una acción de Valverde dejó un balón suelto en el área que Rober González aprovechó para marcar el segundo. El Tenerife veía cómo se ampliaba la desventaja cuando todavía trataba de reorganizarse.

Con el 2-0 llegó la jugada que pudo devolver cierta incertidumbre al partido. Enric Gallego envió el balón a la red de cabeza tras una falta lateral, pero el tanto quedó anulado por fuera de juego después de la revisión del VAR. La posibilidad de situarse a un solo gol desapareció y el marcador mantuvo intacta la ventaja local.

El desenlace fue contundente. Rober González completó su doblete en el minuto 62 y Álex Rubio estableció el cuarto en el 70. Tres goles después del descanso dejaron al Tenerife sin opciones de rescatar un resultado positivo. En el tramo final, los blanquiazules siguieron buscando la portería de Mariño, que también respondió a un cabezazo de Noel López para conservar el cero.

El Eldense espera por partida doble

El Tenerife tendrá poco margen para digerir la derrota. Su próximo compromiso será el 2 de diciembre ante el Eldense, en la Copa del Rey, en el Nuevo Pepico Amat. Tres días después volverá a enfrentarse al mismo rival, esta vez en Liga y en el Heliodoro Rodríguez López. Dos citas inmediatas para buscar una respuesta al golpe recibido en Albacete y recuperar la continuidad que había permitido encadenar seis partidos sin perder.