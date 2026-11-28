Gáldar ha dado la bienvenida a la Navidad con una apuesta que vuelve a situar al municipio del norte de Gran Canaria entre los principales atractivos de estas fiestas en la isla. El alumbrado navideño ya ilumina sus calles y barrios con 35 kilómetros de luces LED y más de 420 elementos decorativos, dentro de una programación que incluye cerca de 80 actividades para todos los públicos.

El encendido, celebrado este viernes en la Plaza de Santiago, estuvo acompañado de un espectáculo audiovisual sobre la fachada del Santuario de Santiago de los Caballeros. La jornada reunió a numerosos vecinos y visitantes en el casco histórico, donde también hubo actuaciones musicales, personajes infantiles y un pasacalles.

Uno de los elementos más llamativos de esta edición es el árbol de Navidad de 14 metros instalado frente al Casino, al comienzo de la calle Capitán Quesada. Esta vía incorpora además un sistema de reflectantes que permite multiplicar la intensidad de la iluminación. Las calles Tagoror y Tenesor Semidán también lucen una decoración especial, mientras que la Plaza de Los Faycanes estrena nuevos motivos navideños.

Un tren navideño y visitas guiadas entre las novedades

La programación de este año incorpora propuestas pensadas especialmente para disfrutar de Gáldar en familia. Una de las principales novedades será el Tren de la Navidad, que recorrerá el casco histórico entre el 16 y el 20 de diciembre, de 18:00 a 22:00 horas. El servicio será gratuito y contará con salidas cada media hora desde la Bajada de las Guayarminas.

También se estrenará una visita guiada por los rincones más representativos de la Navidad galdense. Los participantes podrán recorrer la ciudad acompañados por un personaje navideño y completar un pasaporte con diferentes sellos durante el itinerario.

La oferta se completa con una pista de hielo junto al Polideportivo Municipal, abierta hasta el 5 de enero, y una ruta de belenes que reúne 17 nacimientos tradicionales y dos belenes vivientes repartidos por el municipio.

La Navidad se prolongará hasta la llegada de los Reyes Magos

Entre las citas destacadas figura la 28.ª Semana de las Flores, cuya inauguración está prevista para el 11 de diciembre y que permanecerá en las calles hasta el 3 de enero. El día 18 llegará otra de las jornadas importantes del calendario, con la celebración de la Noche de Navidad, que incluirá espectáculos, talleres infantiles, música y actividades culturales.

El Mercado Navideño abrirá también sus puertas el 18 de diciembre en la calle Fernando Guanarteme y permanecerá instalado hasta el 5 de enero. Para los más pequeños, el Polideportivo Juan Vega Mateos acogerá los días 2 y 3 de enero un parque lúdico con castillos hinchables y talleres.

La programación tendrá además un componente especial con la apertura de la Puerta Santa del Santuario de Santiago el próximo 1 de enero, coincidiendo con el inicio del Año Santo Jacobeo 2027.

El broche llegará el 5 de enero con la visita de los Reyes Magos, que aterrizarán en helicóptero en el Estadio de Barrial a las 12:00 horas. Por la tarde, la tradicional cabalgata recorrerá las calles del casco histórico.

Con esta programación, Gáldar extiende la celebración navideña durante más de un mes y combina iluminación, cultura, ocio y tradiciones para atraer tanto a los vecinos como a visitantes del resto de Gran Canaria.