La Laguna ensayó este viernes, 27 de noviembre, cómo responder a una emergencia que amenace su patrimonio histórico. El antiguo convento y la iglesia de Santo Domingo de Guzmán fueron el escenario de un simulacro que recreó un terremoto seguido de un incendio y obligó a los equipos desplegados a combinar la protección del edificio con la evacuación de bienes culturales.

El operativo comenzó a las once de la mañana con un movimiento sísmico ficticio que causaba daños en distintas estructuras del conjunto. La Unidad Militar de Emergencias asumió la evaluación del convento y las labores de apuntalamiento, mientras los bomberos aseguraban la espadaña de la iglesia. Una unidad de drones apoyó la supervisión del recinto desde el aire.

Evacuar las piezas y proteger lo que no puede trasladarse

La aparición de un incendio simulado dentro del templo añadió una segunda dificultad. Los equipos tuvieron que actuar simultáneamente sobre el supuesto fuego y activar los procedimientos de salvaguarda de las obras, procurando evitar daños durante su manipulación y traslado.

En total, se evacuaron veinte bienes culturales, entre pinturas, libros, documentos, cruces e imágenes religiosas. Las piezas fueron conducidas hasta las carpas instaladas en la plaza de Santo Domingo, donde se identificaron, fotografiaron y embalaron antes de trasladarlas a dos almacenes bajo custodia de la Policía Local y la Guardia Civil.

El retablo exigió una respuesta diferente. Sus dimensiones impedían sacarlo del edificio, por lo que los intervinientes tuvieron que protegerlo dentro del propio templo. El ejercicio permitió practicar tanto la retirada de objetos transportables como la preservación de elementos que deben permanecer en su emplazamiento.

Saber qué salvar primero

Una de las dificultades fundamentales consiste en decidir qué piezas tienen prioridad y cómo moverlas sin deteriorarlas. El oficial jefe del Consorcio de Bomberos de Tenerife, Florencio López, destacó la necesidad de disponer de un inventario previo que permita organizar esa intervención. La identificación de los bienes y el conocimiento de sus características condicionan las decisiones cuando el tiempo para actuar es limitado.

El dispositivo reunió a bomberos de distintas islas, efectivos de la UME, cuerpos policiales, Protección Civil, personal sanitario y técnicos de patrimonio. También participaron representantes del Obispado y profesionales vinculados a museos. La coordinación entre quienes controlan la emergencia y quienes conocen las necesidades de conservación de las piezas fue uno de los aspectos sometidos a prueba.

La preparación incluyó talleres impartidos por bomberos de Salamanca y especialistas del Instituto del Patrimonio Cultural de España sobre conservación y manipulación de obras. Esta formación acompañó al ejercicio práctico para mejorar la respuesta ante situaciones en las que una intervención inadecuada puede agravar los daños.

El recuerdo del Palacio Salazar

El simulacro formó parte de las Jornadas de Protección del Patrimonio, organizadas del 24 al 27 de noviembre por el Cabildo y el Consorcio de Bomberos. La convocatoria coincidió con el vigésimo aniversario del incendio del Palacio Salazar, ocurrido el 23 de enero de 2006. Aquel siniestro figuró en el programa como una experiencia de referencia para revisar la protección de edificios y colecciones históricas.

La actividad concluyó pasada la una de la tarde con una reunión técnica entre los equipos participantes para evaluar el desarrollo de la intervención. Ese análisis cerró una jornada dedicada a comprobar sobre el terreno cómo actuar cuando una emergencia amenaza bienes culturales que pueden resultar irremplazables.