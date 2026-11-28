La Laguna celebra este sábado, 28 de noviembre, su Noche en Blanco con más de catorce horas de actividades y una programación que lleva la música, el teatro y las compras a las calles del casco histórico. Los conciertos de Siloé y M-Clan figuran entre los principales reclamos de una cita que combina propuestas para las familias, espectáculos al aire libre y actividades organizadas por los propios comerciantes.

Bajo el lema «Brillamos más cuando lo vivimos juntos», el encuentro busca impulsar la actividad de los negocios de la ciudad en el arranque de la campaña navideña. Más de medio centenar de establecimientos han preparado iniciativas propias para atraer al público. Este año, además, la celebración se desarrolla en un fin de semana distinto al del encendido de las luces de Navidad, una decisión acordada para dar mayor protagonismo a la jornada comercial.

La oferta de compras se reparte por varios puntos del municipio. Casa Mesa acoge Laguna Market; el Camino Largo, Canary Marketplace, y el parque de la Constitución suma una muestra de artesanía. A estos espacios se añaden los feriantes de las plazas del Adelantado y de los Ilustradores, que amplían el recorrido para quienes quieran combinar las actuaciones con una visita a los puestos y establecimientos.

Siloé y M-Clan, protagonistas de la noche

La programación musical concentra algunas de sus citas más esperadas a última hora. Siloé actuará a las 21:15 horas en el entorno de la Torre de la Concepción, mientras que M-Clan subirá al escenario de la plaza del Cristo a las 23:00 horas, con una actuación prevista hasta las 00:30 de la madrugada.

Antes, Los Vinagres tomarán la plaza del Cristo a las 21:30 horas. La plaza de la Junta Suprema recibirá a Mambo Jambo a las 22:00, y La Caliente actuará a las 23:00 junto a la Torre de la Concepción. Los Sabandeños tienen su cita a las 21:00 horas en el Teatro Leal, en un concierto para el que se requiere entrada.

El cartel también reúne a El Vega, Ruts & La Isla Music, Baldosa y Atlantic Soul Band, entre otros artistas. La presencia de músicos canarios acompaña así a los nombres de proyección nacional en una programación distribuida por diferentes escenarios de la ciudad.

Pasacalles, humor y propuestas para las familias

Las artes escénicas tendrán una de sus citas destacadas a las 19:00 horas, cuando el espectáculo Legendario, de la compañía francesa Remue Ménage, partirá desde la plaza del Adelantado. El humor llegará también a la plaza del Doctor Olivera, donde Abián Díaz actuará a las 20:00 horas.

Para el público familiar, la oferta incluye Chocoland, Una ciudad de cuento, juegos, talleres creativos y actividades deportivas en la calle San Agustín. La plaza de la Catedral contará con talleres inclusivos hasta las 18:00 horas.

La cultura también se podrá encontrar dentro de los edificios del casco. La Casa Museo Cayetano Gómez Felipe presenta una exposición sobre la desaparición de la imagen de la Virgen de Candelaria durante el temporal de 1826, mientras que Casa Anchieta reúne muestras de cerámica y del trabajo de los hojalateros Hijos de Wenceslao Yanes.

Guaguas gratuitas y aparcamientos

Para facilitar los desplazamientos, Titsa habilita una lanzadera gratuita entre el centro comercial Alcampo y el Intercambiador de La Laguna, con servicio entre las 15:20 de este sábado y las 03:15 del domingo. La primera salida desde el Intercambiador pasa por Alcampo a las 15:30.

El aparcamiento de Alcampo estará disponible de 15:15 a 03:30 horas y los espacios universitarios habilitados, de 10:00 a 02:00. El dispositivo incluye refuerzos de guaguas y restricciones de circulación en el centro desde las 07:00, por lo que el transporte público permite acercarse a los principales escenarios sin acceder en coche al casco histórico.