La Noche en Blanco de La Laguna llega a su tramo nocturno con un primer balance municipal que sitúa las ventas del comercio del casco histórico en el doble de las registradas en la edición de 2025. Así lo ha anunciado este sábado el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, durante una comparecencia junto a la concejala de Comercio y Turismo, Estefanía Díaz, cuando todavía quedaban más de seis horas de programación.

El regidor ha atribuido ese incremento a los datos trasladados por La Laguna Zona Comercial Abierta, que realiza un estudio puerta a puerta entre los establecimientos. Se trata de un avance de media tarde, previo al cierre de la jornada y a algunas de las actuaciones musicales con mayor capacidad de convocatoria.

"Estamos hablando del doble de ventas respecto al año 2025", ha asegurado Gutiérrez, quien ha añadido que la presencia de clientes estaba llevando a plantear una prolongación de la apertura de las tiendas. "Se está barajando la ampliación del horario de cierre de los comercios, puesto que hay muchísimos clientes", ha señalado, sin anunciar una decisión definitiva.

Dos fines de semana para estimular las compras

El alcalde ha defendido también la separación del encendido del alumbrado navideño y La Noche en Blanco en dos fines de semana distintos. Según ha explicado, los comerciantes han valorado favorablemente esta distribución por su contribución a extender la actividad económica entre ambas citas.

"El principal objetivo de La Noche en Blanco es generar actividad económica, favorecer las ventas de nuestros establecimientos y mostrar todo lo que La Laguna puede ofrecer a quienes nos visitan", ha manifestado.

La decimoséptima edición se celebra bajo el lema "Brillamos más cuando lo vivimos juntos" y ha congregado a miles de personas, según el balance del Ayuntamiento. Las calles y plazas del centro histórico han acogido una programación que combina compras, gastronomía, espectáculos y actividades familiares.

Estefanía Díaz ha destacado que más de medio centenar de establecimientos han organizado propuestas propias, dentro de una jornada con la que el Consistorio busca que la afluencia de público se traduzca en visitas a los negocios.

"Hemos querido que La Noche en Blanco sea una experiencia que vaya mucho más allá de los grandes conciertos, que invite a recorrer nuestras calles, entrar en los comercios, descubrir nuevos productos y disfrutar de la gastronomía lagunera", ha explicado la concejala.

Siloé y M-Clan protagonizan la noche

Durante la mañana y las primeras horas de la tarde, la oferta ha incluido Ciudad de Cuentos, el Canary Market, la calle del Deporte, teatro de calle y talleres infantiles. En Heraclio Sánchez, la iniciativa "Ven a conocer los centros ciudadanos" ha acercado al público el trabajo de asociaciones y colectivos de los pueblos y barrios del municipio, con exhibiciones de baile, folclore, teatro y actividades creativas.

La música también ha formado parte de la programación diurna con propuestas como El Vega y Ruts & La Isla Music, antes de dar paso a los principales conciertos nocturnos.

Los Sabandeños tienen prevista su actuación a las 21:00 horas en el Teatro Leal, mientras que Siloé lo hará a las 21:15 en el entorno de la torre de la Concepción. La programación incluye también a Los Vinagres a las 21:30 y reserva la plaza del Cristo para el concierto de M-Clan, a las 23:00 horas.

Sin incidencias de consideración en el primer balance

En materia de seguridad, el alcalde ha trasladado que no se habían registrado incidencias de consideración hasta el momento de la comparecencia, de acuerdo con la información del Centro de Coordinación Operativa Municipal de La Laguna, el Cecopal.

Ante la afluencia prevista durante la noche, el Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público y recuerda que se han habilitado zonas de estacionamiento en Alcampo y en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna.

El dispositivo especial de servicios municipales permanecerá activo durante toda la celebración, con atención a la limpieza de los espacios públicos y a la recuperación de la normalidad en el centro histórico una vez finalicen las actividades.