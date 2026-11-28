La Navidad vuelve a llenar de belenes las calles y los espacios de La Orotava. El municipio tinerfeño celebra la decimonovena edición de su tradicional Ruta de Belenes, que este año reúne 32 nacimientos repartidos por el casco histórico, distintos barrios, comercios, parroquias y viviendas particulares. La organización espera superar los 30.000 visitantes, entre quienes recorran los pesebres por su cuenta y los que participen en las visitas guiadas.

La iniciativa, organizada por la Asociación Belenista Taoro en colaboración con el Ayuntamiento, se ha convertido en una de las citas navideñas más consolidadas de Canarias. La propuesta permite descubrir una amplia variedad de representaciones, desde los tradicionales belenes hebreos y canarios hasta los estilos napolitano, barroco e italiano. También hay creaciones artesanales y originales composiciones elaboradas con materiales reciclados.

Cada nacimiento es fruto de meses de trabajo de particulares, familias, asociaciones y colectivos que mantienen viva una tradición que combina artesanía, creatividad y patrimonio cultural.

Actividades para acercar el belenismo a los más pequeños

Uno de los objetivos de esta edición es transmitir la tradición del belenismo a las nuevas generaciones. Para ello, la ruta incorpora distintas propuestas educativas y visitas adaptadas a diferentes públicos.

Desde el 1 de diciembre se desarrollará 'Beleneando por La Orotava', una actividad dirigida a los centros escolares para que los alumnos conozcan los nacimientos y las distintas modalidades de belenes. También se mantiene la iniciativa 'En guagua hacia Belén', que facilita la visita a aquellos pesebres situados fuera del centro histórico mediante recorridos en transporte colectivo.

Como novedad, este año se incorpora una ruta virtual para el alumnado del Centro de Enseñanza en Línea de Canarias (CEL). La propuesta permitirá acercar los belenes a niños y jóvenes que, por motivos de salud, no pueden asistir presencialmente a un aula.

La edición de este año presta además una atención especial al imaginero orotavense Ezequiel de León Domínguez, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, en reconocimiento a su trayectoria y su vinculación con el mundo del belenismo.

Un recorrido por todo el municipio con premios para los visitantes

La Asociación Belenista Taoro, fundada en 2008 y formada por más de un centenar de miembros entre particulares, asociaciones y empresas, vuelve a asumir un papel destacado en la organización de esta actividad.

Para facilitar las visitas, se han editado 6.000 folletos con los nombres de los autores, las ubicaciones de los nacimientos, los horarios y los días de apertura, además de un mapa con todos los puntos del recorrido. La información también está disponible para su consulta y descarga en la página web municipal, laorotava.es.

La ruta mantiene asimismo la campaña 'Tu visita tiene premio'. Quienes recorran al menos cuatro de los belenes seleccionados podrán participar en el sorteo de distintos premios, entre ellos almuerzos en restaurantes del municipio y 100 euros en efectivo.

Las cartillas cumplimentadas podrán depositarse hasta el 5 de enero en la urna instalada en el belén de Canaragua, situado en la sala de exposiciones de San Roque. El sorteo se celebrará el próximo 11 de enero.

Con esta nueva edición, La Orotava vuelve a convertir el belenismo en uno de los grandes reclamos de su Navidad, combinando tradición, participación vecinal y una oferta cultural que cada año atrae a miles de personas.